尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人....
2016/12/27 09:37
女星莎拉蜜雪兒吉蘭（左）原本發文想追悼喬治麥可（右），沒想到竟糗弄錯人。（翻攝自JOE）
〔娛樂頻道／綜合報導〕英國知名歌手喬治麥可於耶誕節突然離世，享年53歲，令世人震驚不已。全球的粉絲跟明星好友，都在網路或臉書上追悼他，電影女星莎拉蜜雪兒吉蘭也加入追悼行列，但是她把喬治麥可誤認成另一名英國歌手喬治男孩，所以竟用喬治男孩的歌曲來追悼，反成笑柄！
莎拉蜜雪兒在推特上寫道：「你真的想傷害我嗎？ 2016你真的傷害了我！」意指在今年，已經有許多樂壇大咖離世，但偏偏你真的想傷害我嗎，是喬治男孩的歌曲，而非喬治麥可的，所以大家猜想她根本搞錯人了，簡直糗到不行。
莎拉蜜雪兒吉蘭（中）把喬治麥可（右）誤認為喬治男孩（左），簡直糗到不行。（翻攝自Daily Record）
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