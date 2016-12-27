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這款無良廠商！吳忠明受邀尾牙表演還被羞辱

2016/12/27 11:36

吳忠明透露邀請他尾牙表演的某家廠商相當不禮貌。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「星光2班」出身的藝人吳忠明，年初在澳洲考取職照當街頭藝人，沒想到被中國大媽羞辱、砸西瓜，在外打拼相當辛苦，沒想到回台後卻遇到想邀他表演卻沒禮貌的廠商，用消遣的口吻提到當初他被砸西瓜的事，揶揄的口氣讓他聽了相當不舒服，也認為不受尊重。

吳忠明公開該廠商與他經紀人的對話紀錄。（翻攝自臉書）

吳忠明在臉書透露前幾天經紀人，收到一方尾牙邀請，本來活動內容他覺得很不錯，有意答應演出，直到看到經紀人跟廠商的對話，便打消了念頭，因為對方的語氣令他不舒服，原來廠商希望邀請「有豐富駐唱經驗、自彈自唱、能接受觀眾點歌」的歌手，但經紀人表明吳忠明只有比賽經驗，前述的經驗並沒有，不料廠商回說：「他在澳洲時，不是有考街頭藝人執照，還背（被）潑西瓜汁，哈哈哈哈。」

該廠商以揶揄口吻笑吳忠明被潑西瓜汁。（翻攝自臉書）

一番自以為很幽默的話卻傷了吳忠明，他有感而發表示：「雖然我們是需要靠演藝來賺錢溫飽日子，但不代表任何人可以用嘲弄的方式來質疑我們的專業，我沒有必要為了賺錢被人這樣消遣，妳也不必踐踏自己的品格。」，並強調畢竟雙方不是熟識的朋友，不需耍嘴皮子，別人並不會感受到幽默，並呼籲該廠商，以後洽談任何工作活動內容時，能帶著一顆愉悅有禮貌的心，事業會更順利，也不會讓人反感。

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