（影音）小A辣俏皮唱跳《TT》慶聖誕 舞姿超撩人！
2016/12/27 10:10
小A辣錄製韓團TWICE的《TT》舞蹈COVER影片獻給粉絲。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕網路人氣偽娘「小A辣」雖是男兒身，但比女生還嬌媚的外表和活潑直爽的個性，讓他擁有不少粉絲，每每拍攝有趣的生活影片都被網友瘋傳。近日適逢聖誕節，小A辣也特別錄製一段跳舞影片獻給粉絲，找來許多美女網紅朋友一起跳韓團「TWICE」的洗腦神曲《TT》，不忘強調其實大家都不太會跳舞，所以練習很長一段時間，是以誠意來表演，希望大家以鼓勵代替責罵，但看了影片後，發現大家都跳得不錯，無論服裝造型還是影片剪輯都看得出用心程度。
而站在隊伍中心的小A辣，高挑火辣的身材跳起舞來更顯嫵媚，甚至比前排的美少女們更吸睛，跳舞的過程中背景一直在台北市各大人氣景點中轉換，包含信義區的百貨商圈，及最夯的聖誕市集都入鏡；而她們也準備了許多套可愛俏皮的衣服不斷在影片中亮相，從不停變換的場景和造型，可看出影片的前置後置都花了不少心血，影片出爐後粉絲紛紛來朝聖，大讚：「非常可愛」、「跳得好棒，看得出很有誠意！」
影片中也不時穿插小A辣甜美坐旋轉木馬的畫面被讚「好夢幻」。（翻攝自臉書）
相關影片：（影片取自臉書，如遭移除請見諒）
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