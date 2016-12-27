喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養

喬治麥可（右）與男友費迪法瓦茲（左）去年在瑞士被媒體在街上捕捉到一組牽手照，據悉當時他就是在瑞士的一間知名療養所進行治療。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕活躍於英美兩地歌壇30多年的英國流行歌手喬治麥可，於聖誕節當天不幸在家中過世，享年53歲，震驚各界。而他過去在1993至1997這短短數年之間，陸續痛失自己的摯愛與母親，讓他認為自己根本「受到詛咒」，因此罹患了嚴重的憂鬱症，後來甚至毒品及健康問題纏身，身體狀況並不好；在他死前的這幾年，喬治麥可已經極少公開露面，現在他就被爆曾砸重金與男友一起遠赴澳洲與瑞士等地的療養院，治療其憂鬱症與焦慮的心理問題。

喬治麥可在短短數年間陸續痛失摯愛安索墨佛雷巴（左圖右）以及自己的母親（右圖右），讓他悲痛到得了嚴重憂鬱症。（合成圖，翻攝自太陽報、Muzul）

根據《每日郵報》報導，喬治麥可曾在2013年時，與男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）一起遠赴澳洲拜倫灣當地一間名為「庇護所」（Sanctuary）的療養院，去治療他的焦慮狀況及其他心理問題，據悉這間療養院所費不貲，光一周的費用就高達4.6萬美金（約台幣149萬元），2人在那邊整整待了2個月左右。不過，他們對外都否認是去進行療養，喬治麥可當時聲稱自己是去探視當時人住在澳洲昆士蘭的母親，希望外界不要隨便臆測下定論。

喬治麥可在2013年於澳洲拜倫灣所待的療養所，一周花費就高達149萬台幣。（翻攝自每日郵報）

雖然喬治麥可不承認是去進行治療，不過他在去年又再度和男友費迪法瓦茲一起遠赴瑞士蘇黎世一間名為「Kusnacht Practice」的知名療養所，由於這家機構專門照顧名流等級的人物，不管是療程還是隱私方面都十分高端，可想而知費用一定也相當驚人，一周就得花費高達7萬英鎊（約台幣283萬元），堅持不用傳統的給藥方法來治療患者，而是靠著不同像是按摩、瑜珈、心靈對談等自然療法來舒緩患者的心理疾病。當時有相關人士就透露，喬治麥可似乎是想去那邊戒除毒癮，也有人認為他是在那邊治療其憂鬱症等長期擁有的心理疾病，不過對於這次的瑞士行，喬治麥可方面當時仍拒絕吐露他到那邊待這麼長一段時間的原因究竟為何。

喬治麥可去年又遠赴瑞士，與男友一起待在當地知名的療養所「Kusnacht Practice」，一周就要燒掉283萬台幣。（翻攝自每日郵報） 喬治麥可（右）在瑞士被目擊，不過他拒絕吐露自己到當地的原因究竟為何。（翻攝自每日郵報）

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