KID會和許維恩會走到最後嗎？馬國賢：可能很難

KID算命問「能否和許維恩走到最後？」結果卻讓他超崩潰。（中天提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「KID」林柏昇和許維恩傳了4年的曖昧情，總算在今年4月於粉絲熱切期盼下公開認愛，不過認愛後雙方壓力不小，一舉一動都備受外界關注。2人交往至今，感情甜蜜穩定，不過日前他上節目卻認了2人並不像表現上看起來相處不錯，私底下仍一直在磨合，因此他好奇向在場對塔羅牌頗有研究的馬國賢提問，「和現在的女朋友會不會走到最後一步？」結果卻讓他大感崩潰。

KID（左）和許維恩（右）認愛至今，感情穩定。（資料照，記者陳奕全攝）

《ETtoday》報導，KID近日上節目《小明星大跟班》自爆和許維恩仍處磨合期，2人經常意見不合，「我跟小恩蠻難溝通的，我們都有自己的想法，從來沒辦法達到共識，講著講著就會生氣。我很容易讓她控制，但有點像是遷就她，我自己認定不是被控制」。好奇與許維恩能否走到最後的他，2人的戀情在透過馬國賢以塔羅牌推算，顯示為女方希望男方能再成熟一些、再有擔當一些，且雙方都認為自己付出較多、對方的付出不夠。

至於2人能否走到最後？馬國賢則表示「你們可能很難」，提點KID須在工作、感情中二選一，且要在明年5月前做出選擇，多給予陪伴，2人才可能攜手走到最後，甚至脫口：「運氣好5個月，運氣不好的話剩3個月」，讓一旁的KID聽得繃緊神經，崩潰大呼：「國賢哥真的不要鬧，我很容易被這個影響！」坦言對於分析結果相當在意。