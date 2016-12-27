限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

KID會和許維恩會走到最後嗎？馬國賢：可能很難

2016/12/27 11:30

KID算命問「能否和許維恩走到最後？」結果卻讓他超崩潰。（中天提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「KID」林柏昇和許維恩傳了4年的曖昧情，總算在今年4月於粉絲熱切期盼下公開認愛，不過認愛後雙方壓力不小，一舉一動都備受外界關注。2人交往至今，感情甜蜜穩定，不過日前他上節目卻認了2人並不像表現上看起來相處不錯，私底下仍一直在磨合，因此他好奇向在場對塔羅牌頗有研究的馬國賢提問，「和現在的女朋友會不會走到最後一步？」結果卻讓他大感崩潰。

KID（左）和許維恩（右）認愛至今，感情穩定。（資料照，記者陳奕全攝）

《ETtoday》報導，KID近日上節目《小明星大跟班》自爆和許維恩仍處磨合期，2人經常意見不合，「我跟小恩蠻難溝通的，我們都有自己的想法，從來沒辦法達到共識，講著講著就會生氣。我很容易讓她控制，但有點像是遷就她，我自己認定不是被控制」。好奇與許維恩能否走到最後的他，2人的戀情在透過馬國賢以塔羅牌推算，顯示為女方希望男方能再成熟一些、再有擔當一些，且雙方都認為自己付出較多、對方的付出不夠。

至於2人能否走到最後？馬國賢則表示「你們可能很難」，提點KID須在工作、感情中二選一，且要在明年5月前做出選擇，多給予陪伴，2人才可能攜手走到最後，甚至脫口：「運氣好5個月，運氣不好的話剩3個月」，讓一旁的KID聽得繃緊神經，崩潰大呼：「國賢哥真的不要鬧，我很容易被這個影響！」坦言對於分析結果相當在意。

相關新聞

推薦新聞
驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊 驚！麥可喬治生前腫照流出 健康早亮警訊
2016/12/27 08:15
日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？ 日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？
2016/12/27 07:24
Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞 Jolin爆露點照瘋傳 經紀人斥遭修圖惡搞
2016/12/27 06:32
黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近 黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近
2016/12/27 07:19
死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多 死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多
2016/12/27 08:46
喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債 喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債
2016/12/27 06:44
曾雅蘭險因失智公公跳樓 女兒胎動救她一命 曾雅蘭險因失智公公跳樓 女兒胎動救她一命
2016/12/27 11:58
尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人.... 尷尬！女星錯認喬治麥可 追悼成這個人....
2016/12/27 09:37
出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！ 出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！
2016/12/27 08:41
喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見 喬治麥可生前低調隱居 無法接受臃腫模樣被看見
2016/12/27 11:10
SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做... SMAPxSMAP收攤 中居最後合體這樣做...
2016/12/27 06:00
上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」 上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」
2016/12/27 08:31
鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭 鄧超扮耶誕老公公 孫儷無奈只想哭
2016/12/27 08:56
喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養 喬治麥可憂鬱症纏身 被爆週砸上百萬赴瑞士澳洲療養
2016/12/27 09:49
結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆 結婚10年還甜蜜依舊 李李仁分享夫妻之道：我只信老婆
2016/12/27 10:12
后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷 后的男人壓力大 錦榮「菜中文」被曲解超受傷
2016/12/27 07:48
假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你 假藉愛心招搖撞騙 女星斥：被我抓到，絕不放過你
2016/12/27 07:40
4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生 4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生
2016/12/27 09:17
為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉 為滿足口腹之慾 陳建寧為逆向違停致歉
2016/12/27 07:52
范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單 范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單
2016/12/27 10:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.