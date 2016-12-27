愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
2016/12/27 08:12
喬治麥可（右）的男友費迪法瓦茲（左）是第一個發現他死亡的人。（翻攝自費迪法瓦茲推特）
〔記者陳昱均／綜合報導〕唱紅《Last Christmas》的英國流行歌手喬治麥可，不幸於聖誕節當天在家中過世，享年53歲，讓其親友還有全世界的樂迷都感傷難過不已；其中，最難過的其中一個，莫過於喬治麥可交往5年多的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）了，因為費迪法瓦茲就是第一個發現喬治麥可睡在自己身旁就突然沒了呼吸的那個人，他今天（27日）就在推特上還原當時那個令他心碎不已的情景，令人聞之鼻酸。
喬治麥可（後）與男友費迪法瓦茲（前）過去的甜蜜情景之後再也看不到了。（翻攝自推特）
在沉寂一天之後，喬治麥可的現任男友費迪法瓦茲今天在推特上難過寫道：「這是一個我永遠都不會忘記的聖誕節，一早就發現你的伴侶平靜地死在床上... 我永遠都不會停止思念你（喬治麥可）的」，看起來雖然對此事輕描淡寫而過，但仍不難想像費迪法瓦茲當下所受到的衝擊與悲痛，讓粉絲看了都心碎不已，紛紛鼓勵他：「我們都與你同在。」不僅如此，費迪法瓦茲為了紀念逝去的愛人，特地將推特頭像換成了與喬治麥可的合照，並在個人自介的欄位寫下：「我永遠都不會停止思念你」，來追憶不幸離世的愛人。
費迪法瓦茲在喬治麥可死亡一天後，在推特上寫下自己一早醒來發現愛人就死在身旁這樣令人心碎的情景。（翻攝自費迪法瓦茲推特）
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