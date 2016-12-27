限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景

2016/12/27 08:12

喬治麥可（右）的男友費迪法瓦茲（左）是第一個發現他死亡的人。（翻攝自費迪法瓦茲推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕唱紅《Last Christmas》的英國流行歌手喬治麥可，不幸於聖誕節當天在家中過世，享年53歲，讓其親友還有全世界的樂迷都感傷難過不已；其中，最難過的其中一個，莫過於喬治麥可交往5年多的髮型師男友費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）了，因為費迪法瓦茲就是第一個發現喬治麥可睡在自己身旁就突然沒了呼吸的那個人，他今天（27日）就在推特上還原當時那個令他心碎不已的情景，令人聞之鼻酸。

喬治麥可（後）與男友費迪法瓦茲（前）過去的甜蜜情景之後再也看不到了。（翻攝自推特）

在沉寂一天之後，喬治麥可的現任男友費迪法瓦茲今天在推特上難過寫道：「這是一個我永遠都不會忘記的聖誕節，一早就發現你的伴侶平靜地死在床上... 我永遠都不會停止思念你（喬治麥可）的」，看起來雖然對此事輕描淡寫而過，但仍不難想像費迪法瓦茲當下所受到的衝擊與悲痛，讓粉絲看了都心碎不已，紛紛鼓勵他：「我們都與你同在。」不僅如此，費迪法瓦茲為了紀念逝去的愛人，特地將推特頭像換成了與喬治麥可的合照，並在個人自介的欄位寫下：「我永遠都不會停止思念你」，來追憶不幸離世的愛人。

費迪法瓦茲在喬治麥可死亡一天後，在推特上寫下自己一早醒來發現愛人就死在身旁這樣令人心碎的情景。（翻攝自費迪法瓦茲推特）

相關新聞

推薦新聞
出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！ 出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！
2016/12/27 08:41
上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」 上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」
2016/12/27 08:31
仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」 仍想談戀愛 不倫女星「沒在怕的」
2016/12/27 08:17
愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景 愛人死在身旁 喬治麥可男友還原聖誕早晨心碎情景
2016/12/27 08:12
「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定 「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
2016/12/27 07:45
日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？ 日團女星剃頭道歉無效 露「乳首」朝暗黑界邁進？
2016/12/27 07:24
喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債 喬治麥可匿名行善曝光 捐百萬助陌生人還債
2016/12/27 06:44
保羅麥卡尼砸300萬力挺拍片 導演女婿竟這樣對他 保羅麥卡尼砸300萬力挺拍片 導演女婿竟這樣對他
2016/12/26 23:21
糗大了！ TWICE上台表演 製作單位竟放錯歌 糗大了！ TWICE上台表演 製作單位竟放錯歌
2016/12/26 23:05
《SMAP x SMAP》今晚收攤淚灑 告別舞台粉絲不捨 《SMAP x SMAP》今晚收攤淚灑 告別舞台粉絲不捨
2016/12/26 22:34
（圖多）劉燁來不了台灣過聖誕求P圖 夏諾CP再聚 （圖多）劉燁來不了台灣過聖誕求P圖 夏諾CP再聚
2016/12/26 22:04
黃立行女友低調放閃 釣出舒淇喊話「珍惜」 黃立行女友低調放閃 釣出舒淇喊話「珍惜」
2016/12/26 19:13
2016西洋巨星殞落 大衛鮑伊、王子還有他們 2016西洋巨星殞落 大衛鮑伊、王子還有他們
2016/12/26 17:35
（影音）車上卡拉OK近年爆紅 喬治麥可其實是首名嘉賓！ （影音）車上卡拉OK近年爆紅 喬治麥可其實是首名嘉賓！
2016/12/26 16:21
邱淑貞完美基因遺傳 15歲愛女清純美照曝光 邱淑貞完美基因遺傳 15歲愛女清純美照曝光
2016/12/26 15:56
喬治麥可一生未婚也無子 64億遺產全要留給...！ 喬治麥可一生未婚也無子 64億遺產全要留給...！
2016/12/26 14:32
《RM》6成員挺SBS卻刻意被冷落？粉絲氣炸揚言抵制 《RM》6成員挺SBS卻刻意被冷落？粉絲氣炸揚言抵制
2016/12/26 14:06
水原希子認愛了？IG與男友同PO同款跑車照放閃 水原希子認愛了？IG與男友同PO同款跑車照放閃
2016/12/26 13:00
喬治麥可曾痛失愛滋伴侶 難忘刻骨銘心的愛戀 喬治麥可曾痛失愛滋伴侶 難忘刻骨銘心的愛戀
2016/12/26 12:46
喬治麥可男女通吃 娜姊、黛妃都曾拜倒西裝褲下 喬治麥可男女通吃 娜姊、黛妃都曾拜倒西裝褲下
2016/12/26 12:10
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.