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死神今年帶走眾明星 江柏樂：明年外遇偷吃多

2016/12/27 08:46

星座專家薇薇安今年不敵乳癌過世，享年43歲。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2016年無論東西洋演藝圈都痛失許多明星，西洋先是鬼才歌手「王子」、「搖滾變色龍」大衛鮑伊、「詩人歌手」李歐納科恩，昨天也傳出唱紅《Last Christmas》的英國歌壇才子喬治麥可在聖誕節離世，1年痛失4大樂壇巨星，令全球樂迷心碎不已；台灣這邊在今年也失去多顆「星星」，星座專家「薇薇安」、「肉粽歌王」郭金發，以及離奇過世的新銳導演劉振南，都是對台灣藝界相當有貢獻的人物。

「肉棕歌王」郭金發今年在舞台上唱「燒肉棕」時突心肌梗塞，送醫後不治身亡。（資料照）

據《蘋果日報》報導，台灣也在今年內失去許多人才，命理專家江柏樂透露，明年雞年桃花年是藝人的生肖年，所以今年越到年底節氣交換，藝人越容易出問題，斷言：「明年演藝圈偷吃、外遇會頻傳，還可能出現重大傷害。」他還透露幾位演藝圈大哥會有新動作，張菲有機會復出、胡瓜小心犯桃花、吳宗憲繼續紅不讓、徐乃麟會遇貴人，可能會開新節目，曾國城則是要小心節目被停。

以公視《藥笑24小時》入圍新加坡亞洲電視大獎編劇獎的37歲新銳導演劉振南因離奇意外過世。（翻攝自臉書）

星座專家鄭嘉琳則說：「2016不少明星殞落五，很大原因是個人的疾惡宮出問題，幾乎每位過是藝人的健康相關宮位都有兇星存在，形成今年看起來不利演藝人士健康的運勢，明年處女、魔羯、射手、雙子、天秤、巨蟹座都要特別留意身體狀況。」

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