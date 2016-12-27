范冰冰李晨甜蜜超市約會 花費全由男友埋單

范冰冰（右）與李晨（左）自認愛後，經常公開放閃。（H&M提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「范爺」范冰冰外型亮麗，精緻臉蛋和姣好身材讓許多人視為心中的女神，她自與李晨的認愛後，一舉一動都成為外界關注的焦點，不時在微博放閃，甜蜜感情令人稱羨。近日2人更被目擊雙雙現身青島的百貨公司，一路上黏踢踢緊牽對方，逛起超市、家具店，宛如新婚夫婦見習新婚生活，閃瞎旁人。

范冰冰、李晨日前被目擊雙雙現身青島，甜蜜牽手逛超市和家具店。（翻攝自微博）

范冰冰與李晨日前被直擊甜蜜逛超市和家具店，2人的甜蜜日常全被粉絲撞見，恩愛模樣閃瞎眾人，只見范冰冰身穿黑色外套搭配黑褲，穿戴黑帽及口罩十分相調，唯獨背著粉紅色後背包格外顯眼，而李晨也以同樣的全黑造型現身，情侶穿搭顯然默契十足。據悉，當天的花費由男方買單，而目擊網友也透露，2人毫無明星架子，對待粉絲態度親切，儘管被不少人認出來，仍大方替粉絲簽名；照片一被PO岀也立刻在微博上瘋傳，掀起討論。

范冰冰和李晨推車逛超市，被目擊結帳由男方買單。（翻攝自微博）

范冰冰（右）與李晨（左）自戀情曝光，感情甜蜜穩定。（翻攝自微博）