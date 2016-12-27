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上戶彩為保婚姻洩心聲「為了某人活下去」

2016/12/27 08:31

上戶彩身材姣好，有「隱乳女王」之稱，難得為拍攝雜誌小露事業線。（翻攝自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「廣告女王」上戶彩去年8月喜迎愛女，升格人母後逐漸淡出螢光幕，憑著電視廣告維持曝光率，人氣絲毫未減。但她和「放浪兄弟」團長HIRO結婚4年，婚變傳言不斷，日前她接受雜誌專訪，聊及自己的「愛情觀」，大方吐露喜歡「尊敬彼此，並理解與認同對方」的人，而這也被媒體揣測為正是對屢沾花邊新聞的老公喊話。

上戶彩為挽救事業，努力維良好的家庭形象。（翻攝自日網）

近來與老公爆出婚變分居的上戶彩，被日媒指出離婚進入倒數階段，而她近日接受雜誌《ar》訪談，提及對於感情的看法，她坦言：「容易傾心於『尊敬對方，並且能理解、認同對方』的人。」再被問及認為「優質女人」的條件為何，她則說道：「為了某人活下去」，這些話也被媒體人士猜測為有意掩蓋婚變等負面消息。

上戶彩登上雜誌封面，大露白皙美背，展現性感。（翻攝自日網）

對明年將有新作品《午後人妻》電影版上映的她而言，維持良好形象是必然的，但如今她手中的廣告已從去年的13家掉到今年剩9家，據悉，相關知情人士表示：「在（日本）廣告界，婚姻危機屬禁忌話題」，因此上戶彩為了演藝事業，不得不努力經營家庭圓滿的一面。

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