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4 in Love人母行列只缺1 楊丞琳被粉絲催生

2016/12/27 09:17

楊丞琳（左起）、冷嘉琳、黃小柔和張棋惠相聚。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「4 in Love」2000年成軍出道，由冷嘉琳、黃小柔、楊丞琳和張棋惠組成，該團於2002年解散。楊丞琳昨在臉書貼出4人相聚的照片，其中3為都已成為人妻、人母，讓粉絲不禁留言表示：「哪時輪到楊丞琳？」

楊丞琳與男星李榮浩感情穩定，不時在社群網站上放閃，粉絲們都相當期待小倆口的終身大事，楊丞琳昨在臉書PO出與昔日團體「4 in love」的成員見面，照片中冷嘉琳和張棋惠都抱著寶貝孩子們，黃小柔也挺著孕肚，各個都成為人母，唯獨楊丞琳還尚未結婚，讓不少粉絲在底下留言笑問：「什麼時候要加入媽咪行列？」、「有妳的小孩就更棒了！

昔日女團「4 in love」。（翻攝自網路）

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