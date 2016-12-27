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出賣成宮寬貴吸毒的密友A 被鍵盤柯南起底是混血男模！

2016/12/27 08:41

日本男星成宮寬貴因陷吸毒風波，閃電宣布退出演藝圈。（翻攝自日網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本男星成宮寬貴因陷吸毒醜聞，宣告閃退演藝圈，加上被控訴性騷擾男模，又接著被迫出櫃，負面新聞不斷，近日除了驚傳出賣成宮寬貴吸毒的人就是他的前男友外，昨日該前男友還被柯南網友掀底疑似是混血男模「Sky Franko」！

34歲的成宮寬貴負面新聞不斷，還為此斷送了演藝之路，據日本網媒《netgeek》報導，該名「前男友」A男否認兜售醜聞給週刊，只承認自己是公開事實的人，聲稱爆料「不是因為錢」，卻還是提供相關疑似吸毒照與錄音檔給雜誌社，並揚言將開設推特抖出成宮寬貴更多內幕；沒想到近日再出狠招，接受電視台訪問爆料成宮寬貴醜聞，更意外首度曝光頸部以下的身形，26日A男更主動公布真名「Sky Franko」，卻沒想到被大批網友肉搜，查出真面目。

柯南網友比對圖中，A男接受電視台訪問時身穿皮衣、紅花襯衫的造型現身，加上手背上的痣，被網友肉搜出與同名男模的個人照有多處吻合，疑似該男就是混血男模Sky Franko，沒想到比對圖曝光後，Sky Franko竟把臉書與Instagram全都撤除，讓人匪夷所思。

柯南網友在比對多處特徵，發現該A男疑似是男模Sky Franko。（翻攝自《netgeek》）

「前男友」A男近日上電視爆料，衣服花色、在推特曬手機殼，與手背上的痣成網友肉搜線索。（翻攝自《netgeek》）

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