「莉亞公主」搭機心臟病發 媽媽報平安稱情況穩定
2016/12/27 07:45
在《星際大戰》系列電影中飾演「莉亞公主」走紅的60歲女星嘉莉費雪，日前搭機時驚傳心臟病發作，其母親在昨天證實目前住院治療中的女兒狀況已穩定。（翻攝自Star Wars News Net）
〔記者陳昱均／綜合報導〕過去憑藉演出《星際大戰》系列電影中的「莉亞公主」而為人所知的60歲女星嘉莉費雪（Carrie Fisher），在24日驚傳從倫敦搭乘聯合航空班機飛往美國時，突然心臟病發、呼吸一度停止，狀況危急，幸好機上乘客有人是醫師、護理師，他們立刻對她實施CPR和人工呼吸，才讓嘉莉撿回一命；下機後，嘉莉費雪也被緊急送往醫院治療，讓她今年的聖誕節也只能在病房中度過，而之後醫院方面也未再對於她的情況做出任何回應，不免令粉絲有些擔心，她的母親昨天（26日）就在推特向大家報平安，稱嘉莉身體狀況現在已經穩定。
嘉莉費雪（右）與媽媽黛比雷諾斯（左）感情相當好。（翻攝自Entertainment Weekly）
嘉莉費雪的媽媽黛比雷諾斯（Debbie Reynolds）昨在自己的推特上發文寫道：「嘉莉的狀況已經穩定，如果有什麼變動的話，我們會與大家分享的」，要大家不用太過擔心了；不僅如此，她更謝謝所有為嘉莉擔心及加油打氣的朋友和粉絲們，感謝大家一直在祝福祈禱讓女兒的身體狀況能夠好起來。而嘉莉母親發文當天，剛好適逢聖誕節，過去在《星戰》系列演出「天行者路克」、並與嘉莉已經是銀幕老夥伴的馬克漢米爾（Mark Hamill），也在推特上為她祈禱，希望她能夠趕緊康復出院，粉絲也紛紛回應：「願原力與她同在。」
嘉莉費雪的媽媽昨天在推特上代女兒向大家報平安。（翻攝自黛比雷諾斯推特）「天行者路克」馬克漢米爾也在聖誕節發推祝福老搭檔嘉莉費雪能趕緊康復出院。（翻攝自馬克漢米爾推特）
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