「AV林志玲」毒後復出 SM凌辱「有碼」回歸

〔即時新聞／綜合報導〕有「AV界林志玲」之稱的的日本AV女優麻生希，擁有E罩杯和10頭身的完美比例，受到許多粉絲喜愛。2014年短暫隱退，復出後因新作品沒有突破，人氣逐漸下滑，只好淪落到拍無碼片，在今年7月又因持有非法藥物遭警方逮捕，職業生涯受到嚴重打擊，但最近有碼片終於「復出」了，但卻也是SM凌辱系列。

根據《Ettoday東森新聞雲》報導，28歲麻生希大學畢業後即下海當AV女優，因外表酷似影星林志玲，有「AV界林志玲」的稱號，她當時擁有高學歷光環，而且一畢業就拍攝AV片也造成不少話題，作品多是走清純氣質路線。2014年復出後加入Maxing，受到公司期待，海外活動不斷，還曾和港星杜汶澤合作演出電影《豪情3D》，但在今年7月時因持有毒品遭逮捕，讓粉絲感到錯愕。

報導提到，這次麻生希的新作品是以「女體拷問研究所」為主題的SM凌辱片，雖然屬於有碼片，但整片幾乎五花大綁的戲碼，有別以往復出前的清純路線，粉絲直呼「麻生希回不去了」。

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