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黃薇渟仗義直言遭蛋洗 隔天穿臭衣沒人敢靠近

2016/12/27 07:19

黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（翻攝自Vidol）

〔記者吳志偉／台北報導〕黃薇渟在三立8點華劇《獨家保鑣》中，挑大樑飾演熱血記者，昨晚播出她與「小豫兒」李佳豫走在路上，突然遇到抗議民眾，於是黃薇渟瞬間「記者魂」上身，立馬拿出手機衝上前去拍攝，沒想到卻被對方誤以為與資方同夥，轉移目標改攻擊她們。

黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（黃薇渟提供）

黃薇渟表示，當初看到劇本寫要被蛋洗時有點嚇到，想說也太寫真了，她笑說：「我原本以為這場戲幾顆蛋就能解決，沒想到當天導演叫了三籃雞蛋，我與小豫兒看到當場傻眼。」試拍時，她看到很多蛋往自己飛過來，內心還吶喊著：「哇！很像在拍電影耶！」後來有一顆蛋丟到自己的腳，她往下一看到，赫然發現破掉的蛋居然被煮熟了，原來是因為劇組在戶外取景，擔心蛋液與蛋殼現場不好清理，所以把前面試錄的幾顆蛋都煮熟。

黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（翻攝自Vidol）黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（翻攝自Vidol）黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（翻攝自Vidol）

後來這場戲只用了一籃半的雞蛋，被砸到狼狽不堪的黃薇渟，在收工後怒拿十幾顆雞蛋回家煮成滷蛋，她解釋：「拍完倒不會就此不敢吃雞蛋，只是覺得不要浪費食物，砸那麼多蛋覺得有點可惜。」問到戲中男友謝佳見是否有表示什麼？黃薇渟笑著說：「他是沒多說什麼，不過當天他很溫馨的在收工後多留了一會，跟我們一起過平安夜，雖然我全身很臭！」

黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（翻攝自Vidol）黃薇渟與李佳豫在《獨家保鑣》慘遭蛋洗。（翻攝自Vidol）

黃薇渟透露，其實被蛋攻擊倒是無所謂，最噁心的是，蛋白沾在臉上一下子就乾掉，馬上就產生濃濃的味道，她說：「我以前完全沒有拍過這樣的劇情，拍過之後認為沒想像中那麼可怕，但也不會想再經歷過一次，因為真的好臭！」由於她隔天還要穿一樣的戲服進棚拍，因此衣服根本沒時間拿去送洗，她大笑說：「隔天我身上的氣味，讓現場完全沒有人敢靠近。」

黃薇渟在《獨家保鑣》仗義直言，卻被誤會而遭丟雞蛋攻擊。（翻攝自Vidol）黃薇渟在《獨家保鑣》仗義直言，卻被誤會而遭丟雞蛋攻擊。（翻攝自Vidol）

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