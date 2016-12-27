王大陸自婊「大平台」 合作漫威導演嗨翻天
2016/12/27 07:21
監製Joe Russo大讚王大陸演技好讓他超開心。（王大陸工作室提供）
〔娛樂頻道／綜合報導〕王大陸趕拍新作《奇幻之旅》，該片由《美國隊長》、《復仇者聯盟》的導演羅素兄弟擔任監製，殺青前夕喬羅素（Joe Russo）排除萬難去到片廠探班，讓王大陸喜出望外，讓他直呼：「導演讓片廠成為滿滿驚喜回憶的大平台！」
王大陸熱愛漫威電影，他表示：「所有男生，心裡應該都希望自己有機會能演出超級英雄系列中的英雄，如果有一天能美夢成真，那就太棒了！」王大陸和喬相談甚歡，喬則表示曾看過王大陸的作品，還大讚他演技出色，直說：「我們真是選對人了！」讓王大陸超開心。
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