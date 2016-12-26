30年歲月精華重現 吳興國喚「快來看」！

《王子復仇記》改編自莎士比亞劇作《哈姆雷特》，1990年首演。（當代傳奇劇場提供）

〔記者楊明怡／台北報導〕慶祝成團30年，當代傳奇將歷年經典濃縮成180分鐘的《八戲嘉年華》，29日起在台灣戲曲中心連演4天，邀老觀眾進劇場重溫舊夢，新朋友也來認識劇團巡演20國50城、登上三大國際藝術節的光榮歷史。

《等待果陀》改編自貝克特同名劇作，2005年首演。（當代傳奇劇場提供）

集結《王子復仇記》、《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》、《李爾在此》、《暴風雨》、《等待果陀》、《歡樂時光‧契訶夫傳奇》、《蛻變》精華的《八戲嘉年華》，除了最廣為人知的莎士比亞系列和創辦人吳興國代表作外，國光劇團頭牌青衣魏海敏也會和吳興國合演《樓蘭女》、《奧瑞斯提亞》和《王子復仇記》。

《李爾在此》改編自莎士比亞劇作《李爾王》，2001年首演。（當代傳奇劇場提供）

吳興國妻子、劇團行政總監林秀偉說，決定演出 《八戲》的動機很單純，因為20周年時演出3部莎士比亞作品，「30周年應該更特別一點」，沒想到布景、服裝都是大問題，劇團為此特別租了一個200坪的倉庫放布景，《王子復仇記》、《奧瑞斯提亞》的服裝也重新製作。

《蛻變》改編自卡夫卡同名作品，2013年首演。（當代傳奇劇場提供）

「衍生出來的財務壓力、時間壓力、排練壓力原來這麼巨大」，林秀偉說，製作《八戲》是她遇過的最大考驗，中間也想過為什麼要那麼辛苦，可是又覺得「如果不做也不對」。

對12歲進劇校、磕頭拜師的吳興國來說，「傳承」要手把手地把一齣戲從頭到尾教給學生，看著他唱好了，才算是「傳承」。林秀偉說：「像《慾望城國》、《樓蘭女》、《等待果陀》，已經不是我跟吳興國的事情，每一齣戲都有這麼多藝術家的投入，如果不堅持下去，這些藝術家的心血不就白費了嗎？」

《奧瑞斯提亞》改編自希臘悲劇，1993年首演。（當代傳奇劇場提供）

所以，當加入劇團5年，吳興國近年投入極大心力調教的「興傳奇」青年劇場團員朱柏澄，在《八戲嘉年華》中接替吳興國演出獨角戲《蛻變》，就讓林秀偉覺得「滿安慰的」。

對吳興國的戲迷來說，11月演出的《李爾在此》、甫結束公演的《慾望城國》，和即將登場的《八戲嘉年華》，更是難得的一期一會。「武生」是京劇行當中最受體力、年齡限制的，從武生改習老生、倔強脾氣向來出名的吳興國，在劇團30周年感恩餐會上，難得地跟戲迷交心：「我今年63歲，再演也演不了多久了，大家如果還想看我演戲，就快來看吧！」