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《SMAP x SMAP》今晚收攤淚灑 告別舞台粉絲不捨

2016/12/26 22:34

《SMAP x SMAP》今晚收攤，SMAP獻上告別舞台。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本國民天團「SMAP」31日解散，5人合體身影在今晚也成為絕響！「SMAP」主持20年9個月的節目《SMAP x SMAP》於今晚收攤。5人在節目中最後一次合體獻唱夯曲《世界上唯一的花》，告別舞台逼出許多粉絲的眼淚，而節目播出後，推特也湧入近50萬條相關留言。

《SMAP x SMAP》今晚收攤，SMAP獻上告別舞台。（翻攝自網路）

《SMAPxSMAP》今晚播出最後一集，5小時特輯回顧節目過去20年的精華片段，節目一開頭就播出1996年森且行宣布退出，成員合唱《BEST FRIEND》淚崩畫面，逼哭大批粉絲。節目也開放現場粉絲傳真，有歌迷表示「每周一都在期待《SMAPxSMAP》，沒想到要結束了」、「一想到之後看不到節目就覺得好憂鬱」。

SMAP今晚在《SMAP x SMAP》獻上告別舞台，演出結束後深深一鞠躬。（翻攝自網路）

節目尾聲播出5人月初預錄的告別舞台，5人在花海中獻唱《世界上唯一的花》，結束後5人深深一鞠躬，長達1分多鐘，身後的布幕則緩緩落下，象徵SMAP替25年歲月劃下句點。

SMAP今晚在《SMAP x SMAP》獻上告別舞台，演出結束後深深一鞠躬。（翻攝自網路）

身為隊長的中居，最後一個才起身，聽到工作人員喊了聲OK，始終紅著眼眶的他，再也忍不住眼淚，哽咽轉身走到後方拭淚，而其他4人則是面露遺憾表情，站在原地不動長達30秒，無聲獻上告別，氣氛相當感傷。

SMAP今晚獻上告別舞台，中居忍不住轉身拭淚。（翻攝自網路）

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