獨家》曾待李安團隊 蘇瑜豪連兩年入國際影展

蘇瑜豪擔任製片的最新短片作品「巴比安娜（BobbyAnna）」討論親密、性別與人性關係，入選今年全球最大國際短片影展《克萊蒙費宏短片影展》。（電影劇照，蘇瑜豪提供）

〔記者蘇芳禾／台北報導〕享譽國際的導演李安當年堅持將《少年Pi的奇幻漂流》片場設在台灣，培育不少台灣電影人才，曾經在少年pi團隊工作的蘇瑜豪，他所擔任製片的最新短片作品「巴比安娜（BobbyAnna）」討論親密、性別與人性關係，入選今年全球最大國際短片影展《克萊蒙費宏短片影展》（Clermont-Ferrand），今年才二十九歲的他，已經連續兩年入選各知名國際影展。

蘇瑜豪非電影科班出身，不過才華洋溢的他，近年作品在大大小小的國際影展嶄露頭角。（蘇瑜豪提供）

全球最大國際短片影展《克萊蒙費宏短片影展有短片界奧斯卡之稱，競爭激烈。（取自克萊蒙費宏影展首頁）

來自台灣的劉品均也曾在李安的《少年Pi的奇幻漂流》工作，今年她擔任製片的「背道而馳」（Contrapelo）短片入選奧斯卡金像獎短片10強。（取自劉品均臉書）

蘇瑜豪非電影科班出身，不過才華洋溢的他，近年作品在大大小小的國際影展嶄露頭角，蘇瑜豪畢業於台大會計系，從會計轉戰電影業，先是因緣際會下參與李安的「少年Pi的奇幻漂流」，之後又參加楊雅喆執導的「女朋友男朋友」與魏德聖的作品「KANO」，這些經歷也幫助他後來順利進入好萊塢的美國電影學院（American Film Instatute, AFI）就讀電影製作，畢業後就留在好萊塢工作。

蘇瑜豪擔任製片的作品「逝」（FATA MORGANA）去年入選法國克萊蒙費宏短片影展及美國棕櫚泉國際短片影展，今年的作品「巴比安娜（BobbyAnna）」入選2017年法國克萊蒙費朗短片電影節。該片討論親密、性別與人性關係，講述街頭藝人Bobby流浪在街頭邂逅另一名女子發展出一段跨越膚色與性別的關係，在虛構與紀實的拍攝手法下探討親密、性別與人性尊嚴。

財務專業的蘇瑜豪多在電影拍攝過程中擔任製片預算規畫的角色，蘇瑜豪笑著說，導演、編劇、攝影通常都會希望最大幅度的呈現藝術性，而製片的角色就是要確保預算不會失控，如何能以有限的資源做到導演想要的效果。

以新片BobbyAnna為例，蘇瑜豪說，因為一開始的預算只有一萬多美元，所以他就要負責進行事前評估，精確的列出所有可能預算，評估到底有沒有可能拍攝，之後也要一起找演員、試鏡、勘景。此外，由於經費有限，這部片必須在五天內拍攝完畢，因此製片也要確保拍攝現場不會有任何意外，確保五天內完全按照計劃進行拍攝。蘇瑜豪的專業，也讓他年紀輕輕就打入仍以西方視角為主的電影產業。

曾參與李安、魏德聖等大導的作品，蘇瑜豪說，非常感謝這些團隊中認識的前輩，他們看盡台灣電影起落，都很支持年輕電影工作者，給予他非常多的幫助。在好萊塢工作時，也有很多專業人士，因為欣賞他們的作品、認同電影想傳達的理念，所以降價或無償幫忙。

本報曾獨家報導來自台灣的劉品均，也曾於李安的《少年Pi的奇幻漂流》工作，今年她擔任製片的「背道而馳」（Contrapelo）短片入選奧斯卡金像獎短片十強。

在參加克萊蒙費宏短片影展時，蘇瑜豪說，他看到來自台灣的高雄市電影館努力參展、設攤、行銷，有很多台灣的團隊都在國際影壇上努力，他也希望台灣能借由電影，多跟國際社會交流，讓世界看見台灣。

高雄市電影館館長劉秀英受訪表示，很高興看到台灣優秀電影人在國際嶄露頭角，高雄市文化局希望打造高雄成為台灣短片基地，這是因為短片是新銳影視創作者的叩門磚，成本壓力也比較低，高雄不止給經費，讓影片的扶植、拍攝、到國內外行銷映演一氣呵成，明年「高雄拍」也獎助八部短片，每片一百萬，協助拍攝外，也推廣到東京短片節、法國克萊蒙費宏、香港和越南的影展和創投。

劉秀英舉例，新銳導演趙德胤的《海上皇宮》入圍2014鹿特丹國際短片影展金虎獎、程偉豪的《保全員之死》連拿金穗、台北電影獎最佳短片，又入圍金馬最佳短片、描述台菲律賓漁工的劇情短片《阿尼》，入圍2016坎城影展國際影評人週單元短片競賽。而最近剛出爐的國內的指標性影片競賽金穗獎，十三部中有七部是「高雄拍」出品短片，質與量都很驚人。

劉秀英說，法國克萊蒙費宏是短片界的奧斯卡，會有世界各國片商、短片業者去這裡搜羅有潛力的短片，國外有很多專門播放短片的頻道和電影院，高雄市在那邊把台灣短片推薦給各國片商和策展人。高雄市就是因為曾經邀請該影展的策展人擔任高雄電影節活動，而與影展結緣，並且獲得到克萊蒙費宏影展設攤的機會。劉秀英也表示，地方政府的預算有限，希望文化部能給短片多點資源。