（圖多）劉燁來不了台灣過聖誕求P圖 夏諾CP再聚

夏克立（左上到右）、黃嘉千、安娜、夏天、霓娜、諾一在夏天家歡樂過聖誕節，看得劉燁很吃味。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕剛過聖誕節，劉燁的老婆安娜帶著一雙混血子女到台灣來拜訪夏克立、黃嘉千一家，好久沒見面的夏天和諾一、霓娜兄妹倆玩得不亦樂乎，一起過溫馨聖誕。

夏天正期待諾一與霓娜的到來。（翻攝自微博）

但是劉燁有工作在身，所以無法跟著家人來到台灣玩，一邊po微博訴說自己的委屈，一邊看著家人與夏克立一家的聖誕夜合照，徵求網友把他自己P進照片中，他說：「請大神把我P上去，就完滿了。」結果向來愛在微博虧劉燁的「火華社員」（劉燁粉絲名）當然不會放棄這個大好機會，紛紛秀出自己最坑劉燁的P圖，讓人笑破大牙。

三個孩子玩得很開心。（翻攝自微博）

劉燁選了三張P圖跟粉絲分享，三張都創意十足，腦洞大開，坑「社長」坑得出神入化。粉絲把劉燁早期的劇照找了一張很搞笑的P在安娜的身旁，那面如槁木的小表情讓劉燁看了直呼：「P的不錯，就是有點嚇人」而另一張，一樣把劉燁的頑皮吐舌表情P在安娜旁，十分突兀卻搞笑，劉燁點評：「你比上一個還嚇人」接著，第三張更絕，粉絲把劉燁在《爸爸3》裡化妝成觀世音的照片P在了夏克立家的牆壁上」並留言「對不起，我盡力了」劉燁可能真的無言回覆：「以後別盡力了」和粉絲互坑的留言真的超有趣。

劉燁求神P圖，網友的作品把他嚇死了。（翻攝自微博） 劉燁求神P圖，網友的作品各種坑他。（翻攝自微博） 劉燁求神P圖，網友的作品各種坑他，右圖P在沙發上睡覺的超符合劉燁本性。（翻攝自微博） 劉燁求神P圖，也有網友認真對他好的。（翻攝自微博）

另外，夏克立也分享了夏天、諾一和霓娜在台灣過聖誕節的照片，幾個孩子拆禮物、逛街、玩樂的畫面十分有愛，還不忘安慰身在遠方的劉燁「好棒的一個聖誕節，可是我們都超想另外一個爸爸！」希望劉燁別再吃醋了。

諾一（上圖右）到台灣來找夏天玩，下圖中是諾一妹妹霓娜。（合成圖，翻攝自微博） 諾一、夏天和霓娜在夏天家禮拆聖誕禮物好溫馨。（合成圖，翻攝自微博）