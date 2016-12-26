號稱「男神」預備軍 強國本土男團遭網友狠酸

強國新偶像男團「X-TIME boys」飽受網友毒舌批評。（翻攝X-TIME boys微博）

〔即時新聞／綜合報導〕繼女團「Sunshine」出道後，強國近日又栽培另一個新偶像男團「X-TIME boys」，由於顏值不符一般人對演藝圈標準，自然也飽受網友毒舌批評。

「X-TIME boys」由11位95後的小鮮肉組成，他們出道前則是號稱「青春小鮮肉」。（翻攝X-TIME boys微博）

「X-TIME boys」成為繼女團「Sunshine」出道後，第二個因為外型飽受批評的偶像團體。（翻攝X-TIME boys微博）

偶像男團「X-TIME boys」由11位95後的小鮮肉組成，他們出道前是號稱「青春小鮮肉」、「95後男神預備軍」，然而日前正式亮相時，11位團員身穿白色西裝一字排開，卻遭網友大力吐槽，成為繼女團「Sunshine」出道後，第二個因為外型飽受批評的偶像團體。

有網友表示「那群確定是boys嗎？怎麼看都像uncles」、「皮膚不白別隨便穿白西裝吧」、「不好好端盤子是在幹嘛」、「公司錢太多沒地方花嗎」、「確定不是來搞笑的」、「星探有在認真上班嗎」、「誰來救救我的眼睛...」。