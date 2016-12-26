賴琳恩撅臀給摸超犯規 火辣小圍裙逼婚陳乃榮

賴琳恩新書記者會。（記者王文麟攝）

〔記者洪素津／台北報導〕藝人賴琳恩出道10年首度大解放，今天她大露「胸狠」事業線出席新書《REAL LENE》記者會。談到男友陳乃榮，賴琳恩臉上喜悅藏不住，還自曝會穿上小圍裙下廚給男友吃，重點是圍裙裡只穿內衣跟內褲，火辣指數爆表。賴琳恩一看到記者們想歪，急忙解釋羞喊：「是很熱的時候才會這樣穿啦！」

賴琳恩（左）新書記者會，李運慶站台。（記者王文麟攝）

賴琳恩和男友陳乃榮以《幸福蒲公英》相識相戀，兩人穩定交往已6年，日前男友在演唱會獻唱《一首沒有名字的歌》深情告白賴琳恩，並大喊「我愛你」，讓人不禁聯想是否好事近了，問及是否有求過婚？賴琳恩臉上有著些許落寞，直說：「沒有。演唱會那個不算吧！我比較喜歡私底下的（求婚）。」

賴琳恩（左）新書記者會，李運慶站台。（記者王文麟攝）

賴琳恩大方在寫真書展現自己的好身材，難道這樣男友不會生氣嗎？她笑著說：「他還嫌我這樣不夠露。」支持女友的陳乃榮還預購好幾本寫真書，買來分送親朋好友，可見他對女友的身材十分有信心，甚至還樂於分享。

賴琳恩新書記者會。（記者王文麟攝）

由於寫真書上需要手模，好友李運慶大方推薦自己，可是卻慘遭淘汰。他今到場祝賀，還帶了手模道具，現場和賴琳恩玩起手模連拍，兩人動作超俏皮，李運慶笑說：「下次琳恩出新書，一定要當她的手模！」