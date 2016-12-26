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生前揮金力抗毒癮奪命 娜姊強叔共悼喬治麥可

2016/12/26 17:52

英國樂壇巨星喬治麥可逝世。（歐新社）

〔記者莊沛儀／綜合報導〕80年代紅極一時的英國樂壇巨星喬治麥可，昨因心臟衰竭在英國家中去世，享年53歲；他雖因音樂天賦在1980至90年代風靡全球，卻也與毒癮糾纏多年、並受性醜聞及疾病困擾，一生跌宕；如今他更在自己唱紅的聖誕金曲《Last Christmas》樂聲中，度過人生最後一個耶誕節，結束傳奇的一生。

喬治80年代與安德魯瑞吉里組成「轟！合唱團」（Wham），馬上成功打進英美市場；後來即便單飛他仍相當活躍；但喬治沈溺毒品和藥物，早是公開的祕密，2010 年他曾吸毒駕車衝撞倫敦一家照相館，被吊銷駕照、判監8個星期和易科罰金1250英鎊（約台幣49000元）。

近年不僅事業走下坡，就連健康也頻傳欠佳；2011年，喬治患上嚴重肺炎住院，在鬼門關前徘徊3個星期才脫險，多場演唱會被迫取消，出院後，他聲淚俱下的形容與如何與死神搏鬥；2014年，喬治再傳在倫敦北部的高級住宅內暈倒，救護人員為他進行4小時急救後，緊急入院，身體狀況越來越糟。

去年，喬治被拍到身形明顯變得浮腫，遭爆在蘇黎世每月要價約近千萬元台幣的戒斷機構戒毒，再傳染上嚴重毒癮，其家人也向媒體透露，喬治曾在吸食可卡因、大麻後暈倒在地抽搐、嘔吐，深怕他會因此喪命，但喬治隨後在推特否認染毒，表示「自己很好」。

這月初喬治本要和音樂人Naughty Boy 籌備新專輯，如今巨星殞落，圈內好友紛紛發文悼念；以前搭檔安德魯推文「痛心失去我深愛的朋友」，英國歌手強叔艾爾頓強發文「我失去了摯愛的好友，一位最仁慈、最慷慨且才華洋溢的歌手」，「娜姊」瑪丹娜則悲憤說：「又一位偉大藝人離開我們，令人心碎的2016可以結束了嗎？」

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