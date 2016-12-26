千億富少追楊冪被打槍？ 王思聰坦言「很欣賞她」

楊冪外型亮麗，個性親民，是許多人心中的女神。（翻攝自楊冪微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕〕中國首富王健林坐擁9700億台幣驚人家產，他的28歲獨子王思聰向來秉持「有錢就是任性」炫富作風，時常做出撒錢的驚人之舉，常爆料演藝圈內幕登上版面。日前，王思聰在直播節目上，被問到是不是曾追求楊冪被拒絕，讓他頓時措手不及，有點尷尬地回應，「我非常欣賞她」。

王思聰是中國首富之子，被網友封為「國民老公」。（翻攝自王思聰微博）

據《新浪娛樂》報導，王思聰一聽到問題，先是尷尬地笑一笑，又急忙整理襯衫、麥克風，讓主持人趁機笑虧「感覺有點像」，引起現場眾人的好奇心，但王思聰隨後則解釋，「我覺得楊冪是非常有趣的女孩子，非常地欣賞她，非常漂亮」坦承非常欣賞楊冪，但兩人並沒有見過面，笑稱只是「網友」關係。

王思聰在節目上被問到，是否曾追過楊冪被打槍。（翻攝自《新浪綜藝》微博）

事實上，王思聰堪稱演藝圈大砲，對於演藝圈的評論向來炮火猛烈，曾狠酸過范冰冰、張馨予是「毯星」，日前還和導演馮小剛在微博互嗆，對於王菲天價演唱會票價，更是直言「誰買誰腦殘！」，但大砲個性卻始終沒罵過楊冪，才傳出王思聰追過楊冪的傳聞。