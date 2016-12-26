2016西洋巨星殞落 大衛鮑伊、王子還有他們
英國傳奇搖滾歌手大衛鮑伊將仿效好友「皇后樂團」主唱佛萊迪，將骨灰秘密安葬起來，盼讓樂迷勿瞻仰弔念。（翻攝自網路）〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可驚傳於當地時間聖誕節病逝令人遺憾，2016年西洋娛樂圈有不少巨星殞落，包括歌手大衛鮑伊、王子、李歐納柯恩等，演員「石內卜」亞倫瑞克曼、《星際爭霸戰》的安東葉爾欽等人都相繼過世，令不少網友驚呼難道2016年是被詛咒了嗎？
今年1月份，大衛鮑伊推出新專輯《Blackstar》，沒想到過兩天他就因肝癌去世，享年69歲；同月，69歲的亞倫瑞克曼也因癌症過世，兩人生前都未曾公開病情，令全球粉絲措手不及；還有「老鷹合唱團」主唱兼開團元老格倫弗雷也因類風濕性關節炎、急性潰瘍性結腸炎和肺炎等併發症身故，享年67歲。
4月，美國傳奇歌手王子疑用藥過度猝死於家中，終年57歲。
27歲的安東葉爾欽6月時於家門外因汽車排檔失靈滑下坡意外被夾死；74歲的拳王阿里也在同月因呼吸道疾病在醫院中過世。
老鷹合唱團創團元老，同時也是主唱的格倫·弗雷（左），於美國時間1月18日過世。（美聯社）
「R2-D2」82歲演員英國演員肯尼貝克8月逝世，同月《歡樂糖果屋》的「威利旺卡」83歲吉恩懷爾德則因阿茲海默症離世。
到了11月，加拿大歌手李歐納柯恩在家中過世，享年82歲；83歲美國老牌演員《天龍特攻隊》的勞勃范恩因急性白血病撒手人間。
直至上週，美國一代艷星99歲的莎莎嘉寶也在家中壽終正寢。
阿里在1981年自拳壇退休後，仍在體育界保有相當高的聲望。（翻攝自網路）安東葉爾欽在電影《星際爭霸戰》中有亮眼表現。（UIP提供）加拿大創傳奇音樂人、作家李歐納柯恩不幸逝世。（翻攝自網路）好萊塢喜劇男星吉恩懷爾德因罹患阿茲海默症引起併發症辭世，享壽83歲。（翻攝自網路）科幻電影《星際大戰》中飾演機器人R2-D2的演員肯尼貝克8月病逝，享壽81歲。（翻攝自網路）莎莎嘉寶於美國時間18日心臟病逝，享年99歲。（美聯社）英國流行歌手喬治麥可（George Michael）驚傳逝世，享年53歲。（法新社）
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