（影音）車上卡拉OK近年爆紅 喬治麥可其實是首名嘉賓！
詹姆斯柯登（左）最受歡迎的「車上卡拉OK」單元，其實第一位嘉賓就是才剛不幸去世的喬治麥可（右）。（翻攝自鏡報）
〔記者陳昱均／綜合報導〕知名英國脫口秀《深夜秀》（The Late Late Show）主持人詹姆斯柯登（James Corden），近年在節目中的「車上卡拉OK」（Carpool Karaoke）環節中因載過包含女神卡卡、愛黛兒、小賈斯汀、瑪麗亞凱莉，甚至是現任第一夫人蜜雪兒歐巴馬等名人，讓他們在車內高歌並一同搞笑而大受歡迎，每次推出都能在YouTube上締造驚人點閱量。然而，比較資淺的粉絲可能不清楚，其實這個節目環節的第一代嘉賓，正是不幸於聖誕節當天過世的英國流行歌手喬治麥可！當時正是因為有喬治麥可的參演，才激發詹姆斯柯登後來在接棒主持《深夜秀》後，把這個單元放入其中，讓其能夠一直繼續下去、發揚光大。
詹姆斯柯登（左）與眾大咖一同進行的「車上卡拉OK」單元近年來大受歡迎，成為許多觀眾最喜愛的節目單元之一；右為鐵肺歌后愛黛兒。（翻攝自Vanity Fair）
根據《Entertainment Weekly》報導，詹姆斯柯登在今年受訪時才聊到當初是怎樣想出「車上卡拉OK」這個後來大受觀眾歡迎的點子的，他透露早在2011年、自己都還沒接下《深夜秀》，只是一名參與英國慈善活動《喜劇救濟》（Comic Relief）的喜劇演員的時候，就曾與喬治麥可就曾做過這個節目的初代版本，而對方也是自己這系列單元的首名嘉賓，他表示：「我原本的點子就是要開車去監獄接喬治麥可，雖然我們後來發現這可能導致他的官司受到影響，但是在車上我們可能能夠一起熱唱他的『轟！合唱團』經典歌曲以及互相開點小玩笑」，認為這樣應該會相當有趣，因此就真的邀了喬治麥可一起拍攝，2人在車上就開始鬥起嘴來，也開心歡唱喬治麥可的經典名曲們，玩得十分開心。
都是因為當年與喬治麥可（右）一同在車上玩鬧熱唱的啟發，讓詹姆斯柯登（左）現在把「車上卡拉OK」搬進《深夜秀》後就大受歡迎。（翻攝自鏡報）
後來，詹姆斯柯登在2015年3月取代主持《深夜秀》長達10年的克雷格費格斯，入主成為最新一任主持人，他也把當年與喬治麥可一起拍攝過的「車上卡拉OK」整個搬進自己的節目中，也順利成為最後觀眾歡迎的單元之一。而對於好友的離世，詹姆斯柯登今天也難過在自己推特上發文：「自我有記憶以來，我就一直愛著喬治麥可，他真的是個很大的激勵與啟發，永遠都走在時代的尖端」，並分享了喬治麥可在1990年發行的單曲《Praying For Time》的不插電版本影片，感性寫道：「喬治麥可在25年前寫下了這首歌，但我相信這首歌所要傳達的訊息，在現在顯得更加有意義」，藉此懷念好友，令人鼻酸。
詹姆斯柯登（左）與喬治麥可（右）擁有良好交情。（翻攝自YouTube）詹姆斯柯登聽聞喬治麥可不幸過世的消息後，在推特發文追悼好友。（翻攝自詹姆斯柯登推特）
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