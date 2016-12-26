接連痛失愛人與母親 喬治麥可曾罹嚴重憂鬱症

喬治麥可（中）與爸爸（左）、媽媽（右）感情都相當好，因此當他的媽媽在自己痛失摯愛的數年後也不幸過世的時候，他罹患了嚴重憂鬱症。（翻攝自Muzul）

〔記者陳昱均／綜合報導〕活躍於英美兩地歌壇30多年、唱片賣出超過8億張的英國流行歌手喬治麥可，於聖誕節當天不幸在家中過世，享年53歲，讓樂迷留下無限遺憾。雖然他的演藝事業看起來一帆風順，以「轟！合唱團」（Wham!）一員出道時就受到熱烈關注，不過，他私下的生活其實經歷不少波折，包含公開出櫃、痛失摯愛與母親、後期又毒品及健康問題纏身，特別是在接連失去愛人以及媽媽後，讓喬治麥可一度罹患了嚴重憂鬱症，簡直苦不堪言。

喬治麥可不幸在聖誕節當天於家中過世，享年53歲。（歐新社）

終其一生都沒有結婚的喬治麥可，在1988年時向一起長大的兒時好友安卓斯喬治尤（Andros Georgiou）吐露自己是同性戀的事實，並於1991年的巡迴演唱會里約站上，遇到了改變自己一生的男性服裝設計師安索墨佛雷巴（Anselmo Feleppa），2人很快就成為戀人，但是後來喬治麥可卻發現伴侶得了愛滋，雖然自己幸運沒有被傳染，不過這讓2人幸福快樂的熱戀時光僅維持了2年，安索墨就在1993年某次返回家鄉里約探親時被送往醫院治療，之後身體狀況就越來越差，不幸因愛滋引發的併發症腦出血逝世，對喬治麥可造成相當大的打擊，不過他當時仍打起精神飛往里約，親自與安索墨的家人一起為他處理後事，也因其伴侶的死亡，讓他下定決心要公開出櫃，並在1996年發表單曲《Jesus To A Child》來追憶安索墨。

喬治麥可（左）與安索墨佛雷巴（右）之間的戀情，令他相當刻骨銘心、難以忘懷。（翻攝自太陽報）

好景不常，在他試圖平復自己痛失摯愛的傷口之時，喬治麥可的母親也安索墨亡故的4年後，因癌症不幸過世，2個生命中的摯愛在短短數年間相繼離世，讓喬治麥可罹患了嚴重的憂鬱症，他在2005年接受英國《衛報》訪問時，就曾說：「在我媽媽也過世後，當時我幾乎不想再繼續活下去了，這種感覺壟罩著我整個人，因為我是如此敬愛我的媽媽，而我可以對天發誓，那時我覺得我好像被詛咒了，根本不敢相信神要一次從我身邊奪走這麼多，在我身邊已經有太多我說不出口的死亡了。」從這些話中可以看出喬治麥可是一個相當重感情的人，而現在他自己也離開人世，粉絲希望他能不要再感到痛苦，可以在天上與媽媽還有愛人好好相聚。

喬治麥可（中）全家人的感情非常緊密良好，因此媽媽（左二）的死令他大受打擊。（翻攝自YogWorld）