婚平法初審通過 積極推動修法的李烈興奮説...！
2016/12/26 14:48
藝人李烈先前積極推動修改《民法》972條，並曾出席法制委員會舉辦的同性婚姻法制化公聽會。（記者林正方方土攝）
〔娛樂頻道／綜合報導〕立法院司法法制委員會今審查攸關同性婚姻平權的《民法》修正草案，《民法》972條原先的「婚約，應由男女當事人自行訂定」條文保留，新增「同性婚約，由雙方當事人自行訂定」條文，初審通過。
推動此一修法也不遺餘力的李烈，正在北京為新片《健忘村》趕工後製，她的特助張士達表示，李烈心繫台灣婚姻平權修法進度，在中午得知初審順利通過後表示：「很棒啊！這本來就是應該要有的結果。人類有歷史以來，所有的改變在當下都會引起喧然大波及最大的反對聲音，但是歷史也不斷的告訴我們，這些改變及改革都是對的事情。」李烈隨後在臉書發了彩虹旗圖寫著「讓愛平等！讓愛發揮他最大的力量！」
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