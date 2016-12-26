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《RM》6成員挺SBS卻刻意被冷落？粉絲氣炸揚言抵制

2016/12/26 14:06

《Running Man》班底群昨晚合體出席SBS電視台演藝大賞。（翻攝自Running Man Instagram）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓綜「RM」《Running Man》將於明年2月底收攤，6名主持群劉在錫、宋智孝、金鐘國、李光洙、池錫辰、哈哈昨拋開換血風波，合體現身SBS電視台舉辦的演藝大賞頒獎典禮，卻僅有李光洙一人得獎，也引起死忠鐵粉不滿，質疑電視台刻意冷落《RM》。對此，製作單位企圖滅火解釋原因，卻無法平息粉絲怒火。

SBS電視台演藝大賞頒獎典禮昨晚登場，昨李光洙順利拿下「綜合節目部門最優秀獎」，上台致詞時淚崩感謝《RM》好夥伴，宋智孝也跟著感動飆淚。然而，劉在錫以《RM》入圍典禮最大獎，原本被視為奪獎熱門，最後卻遺憾與獎項擦身而過，導致節目收攤前僅獲1獎，也讓死忠粉絲覺得既遺憾又不滿。

對此，製作單位今在Instagram出面解釋，表示班底群希望能低調參加典禮，不想拿獎，所以最後僅頒發1項獎項，不過該說法仍舊無法安撫粉絲，紛紛留言寫下「SBS OUT」表達抗議。此外，昨SBS電視台演藝大賞上半部、下半部收視率僅有9.9%、7.8%，皆未突破10%，成為播出10年來歷史新低收視。

《Running Man》製作單位今在Instagram針對《R M》只獲一獎解釋。（翻攝自Running Man Instagram）

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