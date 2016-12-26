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（贈票）娜塔莉波曼與小18歲莉莉羅絲戴普扮姊妹 化身最美通靈美人！

2016/12/26 14:31

《自由娛樂頻道》要送出《通靈美人》12/30上映起全台首4日電影交換券給大家。（翻攝自金馬影展網站）

〔記者陳昱均／台北報導〕由法國導演蕾貝卡紫洛托斯基執導的新片《通靈美人》，找來35歲的娜塔莉波曼與17歲的莉莉羅絲戴普扮起年齡相差不到5歲的姊妹，沒想到相差18歲的2人演起來竟毫無違和感，更迅速培養出好感情。劇情描述一對聲稱能與死者溝通的美國姊妹遠渡重洋，憑著靈媒本事登上1930年代的巴黎舞台，並邂逅一位對電影革新充滿雄心壯志的大製片家，他決心展開史無前例的通靈實驗與拍攝計畫，讓這對個性迥異的姊妹也因此得以進入電影圈，體驗浮華藝界的花花人生、慾望、迷惘、猜疑、忌妒的爭執之中，讓一場愛慾情謎的風暴正悄悄逼近⋯⋯。

35歲的娜塔莉波曼與17歲的莉莉羅絲戴普，在《通靈美人》片中扮起年齡相差不到5歲的姊妹。（翻攝自網路）

這次《自由娛樂頻道》將送出《通靈美人》12/30上映起全台首4日電影交換券給大家（1人2張），詳情請見《自由娛樂頻道粉絲團》置頂貼文。如此好康的活動，千萬不要錯過了！

《通靈美人》電影預告片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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