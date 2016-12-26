SpeXial風田沖繩大解放 全裸洗澡送大放送

SpeXial沖繩、石垣島拍攝寫真書。（角川提供）

〔記者洪素津／台北報導〕SpeXial日前為拍攝第二本寫真「SpeXial沖繩寫真遊記」到沖繩與石垣島取景。宏正、晨翔、風田、Teddy及明杰都是第一次到沖繩，五人從宮古島一路拍到沖繩海灘，全被海灘美景迷住。

提到拍攝時印象深刻的事，宏正透露，有天早上隱約聽到工作人員上樓敲門要風田拉窗簾，才知道風田洗澡時忘了拉下窗簾，全裸胴體大放送。風田笑著解釋：「因為外面的海太漂亮，本來是想拉下來看完就洗澡，可是之後就拉不下來，那乾脆就這樣了。」

相較於沖繩團的好陽光及海灘美景，偉晉、子閎、Evan、以綸及易恩前往的石垣島團就較為波折。原本計畫停留在石垣島三天的拍攝行程，受到天氣及郵輪船班影響，最後只能在石垣島停留8小時，5位團員得知後大失望，只能每個景點快閃拍攝，偉晉回憶：「當下大家心情都很down，完全不想回家。」接下來的印象就是瘋狂換衣拍照，讓5人不禁哀怨地說：「希望有機會可以再去一次，好好感受一下石垣島的美景。」快閃8小時裡，在便利商店停留15分鐘成了團員此行的小確幸。

SpeXial的10位團員分別到沖繩、石垣島拍攝，兩位大陸團員執和Dylan也在上海拍攝不一樣的寫真，拍攝過程花絮將於明年1月27日小年夜起，每週五中午12點於LINE TV上播出。

SpeXial沖繩、石垣島拍攝寫真書。（角川提供）