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開賓士載妹被抓包 袁惟仁改開LEXUS公務採訪車躲跟拍

2016/12/26 13:13

小胖老師離婚不到20小時，就被抓包開賓士車載G奶辣妹陳葳回豪宅。（資料照，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，近日和前妻陸元琪登記離婚，登記時的愁眉苦臉，在不到20小時後就煙消雲散，被抓包開賓士車載G奶辣妹回家，儘管他聲明跟對方是在談合作，仍被前妻陸元琪酸：「有新感情，我祝福，但是別忘照顧孩子。」並透露2006年的外遇不是假的，另外也被陸元琪友人狠狠爆料，小胖老師登記離婚時向前妻哭窮，求對方賣房、賣車救急，因為債主會來追債，結果馬上就開賓士車載妹回豪宅。

陸元琪聞訊酸別忘了照顧孩子。（翻攝自臉書）

據《蘋果日報》報導，小胖老師離婚不到20小時，就被抓包載23歲辣妹陳葳回家，引起大眾怒酸「爛男人」，小胖老師暫時不敢再找人陪，聖誕節傍晚他獨自開著賓士車出門，一路上速度忽快忽慢，似乎是在確認有無跟拍。沒多久後，抵達一間車行，只見1名車行人員開著另一輛Lexus轎車過來，另1名人員則迅速將賓士車上的物品移放進去，完成換車手續後，賓士車秒被開走，小胖老師則開著Lexus離開，不過細看車內擋風玻璃竟放有「警友報新聞公務採訪車」的證件，看起來相當KUSO，換完車後他神情空洞的返家，車內的他不時托腮發呆，沒了老婆也沒辣妹隨側，只能獨自跟採訪車過單人聖誕節，略顯淒涼。

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