喬治麥可一生未婚也無子 64億遺產全要留給...！

喬治麥可未婚又膝下無子，媒體推測他64億的遺產可能將由家人繼承。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可，不幸在聖誕節過世，令全球樂迷不勝唏噓，很早就公開自己同志身分的他，雖曾說想和男友共度一生，但最終仍沒有結婚，也未領養子女，生前高達2億美元的身家（約台幣64億元），外界推測將由他的家人繼承。

據《蘋果日報》報導，喬治麥可出生在一個希臘家庭，父親50年代移居英國，媽媽則是一名英國舞者，因爸爸一直忙於工作，喬治麥可和2個姊姊由媽媽一人親手拉拔長大，不過媽媽早在1997年離世，2011年他因嚴重惡化的肺炎臥病在床時，他的父親及姊姊都陪伴在身邊，看來跟家人相處融洽，因此英國媒體推測，他的遺產沒意外應該就是由家人繼承。