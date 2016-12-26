Selina被暗虧臉腫 怒拍桌大喊「被害了」

Selina跟秋瓷炫分享自己的招牌菜是「辛拉麵」。（年代提供）

〔記者洪素津／台北報導〕韓星秋瓷炫日前上年代《別讓身體不開心》宣傳《秀秀的男人》，她表示自己在南韓時，平常也喜歡下廚，拿手菜是泡菜湯、大醬湯和海鮮煎餅。主持人Selina分享自己的招牌菜是「辛拉麵」，她還得意地和秋瓷炫分享，煮辛拉麵的時候，要加一半的水和一半的鮮奶，湯頭很好喝，沒想到秋瓷炫竟回：「其實加牛奶不是為了好吃，是因為在韓國辛拉麵都是晚上11、12點當宵夜，所以加一點牛奶（臉）才不會腫。」

韓星秋瓷炫日前上年代《別讓身體不開心》宣傳《秀秀的男人》。（年代提供）

這時Selina才恍然大悟，原來教我這個方法的人，是嫌我「臉腫」。她不禁拍桌大喊：「我還在那邊宣傳多香、多好吃，我被害了啦！」秋瓷炫則急忙安慰她：「也是很好吃的。」此番對話讓全場笑翻。

秋瓷炫表示自己在韓國時也喜歡下廚。（年代提供）