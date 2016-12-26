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袁惟仁簽字離婚 黃安落井下石「長得那麼醜」

2016/12/26 11:35

袁惟仁近來多在中國發展，和前妻陸元琪離婚讓他成為話題焦點。（翻攝自袁惟仁微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕48歲歌手袁惟仁上周五與陸元琪結束14年夫妻情，旅居中國「台獨剋星」黃安顯然對袁惟仁不太友善，一早他以「氣場亂，長得那麼醜」讚揚陸元琪和袁惟仁離婚，做了正確決定。

對於袁惟仁離婚，黃安選擇尊重、不過問，「不過他的前妻對他若干抱怨，我認為很靠譜，袁惟仁就是這種咖，近27年前，他是我駐唱餐廳晚輩」，黃安說他後來到中國發展，沒甚麼機會跟袁惟仁碰面。

黃安近年來很喜歡評論時事，說話常常口無遮攔。（翻攝自黃安微博）

黃安回憶，幾年前某天和袁惟仁在桃園機場偶遇，「大晚上還帶著大墨鏡裝逼的袁惟仁走過來跟我打招呼，彼此哈拉幾句，我感覺他的氣場很亂，也很傲，他又長得辣（那）麼醜，不想跟他多聊啥」，黃安說，當時袁惟仁竟用很屌口氣說：「怎樣？留個聯繫方式吧？」

黃安逮到機會，一早公開酸了剛離婚的袁惟仁。（翻攝自黃安微博）

當場黃安冷冷說：「我看不用了，我才不會跟你聯繫的，留也白留；如果你是美女，我還可以考慮一下。」他笑說：「你們看，我個是多麼不給人家留面子的混蛋啊。」黃安說，袁惟仁現在爆出離婚，「他有他的活法，我沒興趣分析，但是離開這個陶子口中『又醜又臭』的人，他的前妻決定是對的。」

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