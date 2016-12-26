喬治麥可曾痛失愛滋伴侶 難忘刻骨銘心的愛戀

喬治麥可（右）過去有一位死於愛滋的伴侶安索墨佛雷巴（左），也正是因為他的死，才讓喬治麥可決定公開出櫃。（翻攝自Hello!）

〔記者陳昱均／綜合報導〕過去唱紅《無心的呢喃》、《Last Christmas》等知名歌曲的英國流行歌手喬治麥可，不幸在傳出在聖誕節當天離開人世，享年53歲，震驚各界。極具個人魅力的他，早年除了與女星布魯克雪德絲（Brooke Shields）交往外，包含英國王妃黛安娜（Princess Diana）、美國流行天后瑪丹娜（Madonna）都曾經與他傳過緋聞，根本是個超強發電機；不過，喬治麥可異性緣雖佳，其實也深知自己喜歡的是男人，後來在90年代大方出櫃，之後也一直都是與男性交往。而其實，在喬治麥可一生中數段的風流韻事裡，曾有一段最讓他刻骨銘心的愛戀，他曾有一個深愛的男性伴侶被愛滋奪去了寶貴的性命，他也正是因此下定決心要公開出櫃的，這段戀情影響他至深。

喬治麥可（左）與安索墨佛雷巴（右）之間的戀情，令他相當刻骨銘心、難以忘懷。（翻攝自太陽報）

根據喬治麥可一起長大的兒時好友安卓斯喬治尤（Andros Georgiou）所言，他是屬於首批被好友告知自己是男同志的親友之一，他對《太陽報》表示，在1988年某天拍攝音樂錄影帶時，喬治麥可突然非常神祕地把他拉到一旁，說有話想要跟他約在2人最愛去的中式餐廳內說，令他感到十分好奇。安卓斯形容喬治麥可踏入餐廳內時，整個人顯得十分緊張，在灌下不少酒、2人都酒意酣然之時，喬治麥可才看著好友的眼睛說出：「安卓斯，我必須跟你說一件事，我是個Gay。」這個勁爆的消息，把從小一起長大的好友也嚇得不輕，但是喬治麥可當時眼眶含著淚對安卓斯說，要告訴他這個消息，可能比去跟父母公開出櫃還困難，足見他對這名好友的重視程度，不過要再過6年之後，喬治麥可才真正與父母親坦言了自己是男同志的這件事。

與喬治麥可一起長大的兒時好友安卓斯喬治尤（圖），在2012年公開了喬治麥可與安索墨佛雷巴之間那段相互扶持又動人的愛戀。（翻攝自太陽報）

而喬治麥可是在1991年的巡迴演唱會里約站上，遇到了幾乎能說是改變了自己一生的男人安索墨佛雷巴（Anselmo Feleppa），對方是一名服裝設計師，2人起先在巡迴時都同進同出，後來演出告一段落後，安索墨佛雷巴也跟著喬治麥可一起回到洛杉磯。某次返回英國的旅程中，安卓斯喬治尤說喬治麥可突然看著他，整個人就大淚崩，歇斯底里地哭喊著：「安索墨得了愛滋！」這讓安卓斯喬治尤嚇得不輕，急忙問喬治麥可是否被傳染，幸好並沒有，但是他對於自己的伴侶要飽受愛滋病魔的折磨感到相當心疼又無力，不知道該怎麼幫助他才好，喬治麥可當時曾答應伴侶不要說出去，但在足足忍了半年後，他終於受不了身心上的折騰，選擇與好友分享這個天大的秘密。

這之後，所有人都只能裝沒事，假裝不知道喬治麥可的伴侶得了愛滋這件事，但在1993年安索墨佛雷巴回到里約去探視家人時，狀況突然急轉直下，一名朋友打來告訴喬治麥可他的伴侶現在被送醫治療、狀況並不怎麼好，原本喬治麥可心急到想直接搭機殺去里約，不過後來在眾人的勸說下仍等待了數天，才終於接到來自安索墨的電話，當時從喬治麥可的表情看來，可以知道安索墨的狀況似乎已經越來越差，但是眾人仍樂觀認為安索墨一定能夠堅強挺過這個難關，順利回到洛杉磯以及喬治麥可身邊。

然而，過了幾天後，該名好友又打了電話來，這次接聽電話的是喬治麥可的好友安卓斯，他舉起話筒的當下，就聽到那個朋友在哭，在什麼話都還沒說出口的同時，他就明白喬治麥可的愛人安索墨已經過世了，後來得知死因是腦出血。安卓斯回憶當時自己大喊了好友的名字，喬治麥可就從大廳奔跑了大半個走廊來到自己面前，他看到好友的表情後，馬上也明白發生了什麼事情，整個人徹底崩潰，難過到不能自己，馬上飛到里約去與愛人的家人一起處理他的後事，這位大明星就這樣落寞坐在里約山區一間小房子的大廳內，當時情況看起來相當不可思議，而安索墨也在家人及戀人的護送下，在死後短短24小時內就入土為安。

生前就罹患愛滋的喬治麥可伴侶安索墨佛雷巴，在1993年死於腦出血，讓喬治麥可整個徹底崩潰。（翻攝自YouTube）

就在安索墨死後隔天，喬治麥可好友安卓斯的妻子，卻告訴了他自己懷孕了，當下他簡直無法相信「某人的離開，就會有新生命到來」的這個俗諺，真的會在這樣的時機應驗；9個月後，這個孩子平安呱呱墜地，為了紀念好友逝去的愛人，安卓斯特地將兒子的中間名以「安索墨」來取名，而後來終生未婚、也沒有子嗣的喬治麥可，也順理成章地成了這個以愛人名字取名的好友之兒的教父，對他疼愛有加。

喬治麥可（左）的好友安卓斯喬治尤，在安索墨離世的隔天，得知自己的妻子懷孕了，小孩（右）生下來後，也以安索墨的名字來當兒子的中間名，喬治麥可當仁不讓地就成了孩子的教父。（翻攝自太陽報）

喬治麥可之後在1996年，發表了單曲《Jesus To A Child》來追憶安索墨，而他後來在2008年接受訪問時，喬治麥可對於痛失安索墨一事坦言：「那真是一段令人憂鬱至極的時期，我大概花了3年來平復傷痛，卻又失去了我的母親，我感覺自己好像受到詛咒了。」根據《GQ》報導，就是在愛人安索墨死去的那天，喬治麥可做出了要與父母公開出櫃的決定，他公開對全世界坦承自己性向的背後，原來有一段這麼刻骨銘心又動人的故事，讓人聽聞後也不禁被打動，雖然後來喬治麥可仍有數段戀情，不過粉絲相信，他現在已經在天上與安索墨開心重逢了。

喬治麥可坦言自己花了大約3年的時間，才逐漸從伴侶安索墨離開的事實與打擊中走出來，他1996年所發行的單曲《Jesus To A Child》就是要追憶安索墨用的。（翻攝自YouTube）

《Jesus To A Child》MV：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉