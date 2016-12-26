公開同志身分也擋不住魅力 娜姊黛妃仍傾心喬治麥可

喬治麥可長相帥氣、才華洋溢，曾是許多女性的夢中情人。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行樂歌手喬治麥可在聖誕節辭世震驚全球，80年代和高中好友組團「轟！合唱團」紅極一時，才華洋溢的他，單飛後依舊縱橫樂壇，留下許多膾炙人口的名曲，個人首張專輯《Faith》襲捲全球排行榜及音樂大獎，攀上事業巔峰，40年的音樂生涯首首都是經典，唱片銷售量更突破1億張，可說是8、90年代的超級巨星。不過，除了音樂作品外，他的感情世界也是另一個外界關注的焦點。

流行樂天后瑪丹娜（左）及已故的英國黛安娜王妃（右），都曾為喬治麥可傾心不已。（翻攝自網路）

喬治麥可年紀輕輕就出道，長相英俊、氣質優雅又才華洋溢，曾讓許多少女粉絲傾心，單飛後，則是時常頂著招牌鬍子，穿著皮衣流露不凡的成熟魅力，即使他在1988年被指控涉嫌公然猥褻罪，並大方公開自己的同志身分，在那保守的年代，人氣也絲毫沒有減退，就連已故的黛安娜王妃及流行樂天后瑪丹娜，都為他的魅力所傾倒。他留下的作品也影響後代許多年輕音樂人，一代才子年僅53歲就辭世，著實是西洋樂壇的一大損失，2016年不少傳奇歌手相繼離世，包括大衛鮑伊、王子，令不少樂迷感嘆不已。