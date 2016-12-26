暴紅時睡過不少女性 喬治麥可一生未婚還出櫃

10多年前就公開出櫃的喬治麥可（左），與最後一任男友費迪法瓦茲（右）的合影。（翻攝自每日電訊報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可驚傳在聖誕節當天不幸於家中離世，享年53歲，留給樂迷滿滿的不捨與遺憾。而他終其一生都未曾結婚、育有子女，雖然他在當紅時曾與女星布魯克雪德絲（Brooke Shields）交往，甚至還與不少女性發生過關係，不過後來他漸漸認知到自己喜歡的原來是男性，後來也公開出櫃認了其同志身分，情史也算是十分精彩豐富。

喬治麥可在80年代當紅時，曾與女星布魯克雪德絲交往。（翻攝自FeelNumb）

在2007年時，喬治麥可曾公開吐露：「我在『轟！合唱團』時期真的睡過不少女人，但是從來都不認為這樣的（床伴）關係會有進一步發展的可能，因為我自知在情感上，自己其實是個男同志，所以我不想對這些女性有所承諾，但又忍不住被她們吸引，後來就覺得自己這樣利用她們實在相當令人感到羞愧」，除了性向問題外，從這番話中，也不難看出為什麼喬治麥可終其一生都並未正式踏入婚姻裡了。

除了布魯克雪德絲（左）外，喬治麥可（右）坦承雖然知道自己內心是個男同志，但仍曾與不少女性發生過關係。（翻攝自每日郵報）

然而，雖然喬治麥可不曾結過婚，不過他仍有過幾段維持時間相當長的戀情，他在1996年至2009年這超過10年的期間，與一名來自德州的藝術經銷商肯尼格羅斯（Kenny Gross）交往，愛情長跑了多年，這中間甚至也考慮過要結婚，但是最終仍未能一起走到最後，於2011年公開2人早已分手2年半的消息；而同年，他因染上嚴重到差點一命嗚呼的肺炎，身體狀況相當虛弱，當時身邊其實已經有了新男伴費迪法瓦茲（Fadi Fawaz）在旁照料，在喬治麥可復原後，2人一起甜蜜到馬爾地夫度假遊玩，難得大方公開放閃，從那時2人便一直交往至今。

喬治麥可（後）從嚴重肺炎康復後，與男友費迪法瓦茲（前）一起甜蜜到馬爾地夫度假遊玩。（翻攝自推特）

雖然不少人曾經懷疑喬治麥可是否已經與費迪法瓦茲有了婚姻關係，不過事實上2人只是一直維持相愛的戀人關係，還沒能來得及把關係再往前拉進一步，喬治麥可就不幸離世。他在2014年接受BBC訪問時，曾吐露自己公開出櫃後，生活並沒有比較輕鬆，因此近年來，即使身邊已有穩定伴侶，喬治麥可仍不願讓2人的私生活過多曝光於鎂光燈前，持相對保守的態度來保護自己的戀情，2人最後一次公開現身，已經是去年在瑞士被狗仔捕捉到的一組街頭牽手照，現在看來令人格外感慨，徒留無限追憶。

喬治麥可（右）與男友費迪法瓦茲（左）最後一次公開現身，已經是去年在瑞士被媒體在接上捕捉到的一組牽手照了。（翻攝自每日郵報）