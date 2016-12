曾為王室婚禮獻歌 一代才子喬治麥可辭世

喬治麥可昨驚傳在家中過世,享年53歲。(翻攝自網路)

〔娛樂頻道/綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可聖誕節在家中安然過世,享年53歲,令外界相當震驚,痛失一代音樂才子,全球樂迷也陷入悲傷的情緒,喬治麥可1982年和高中好友安德魯瑞吉里合組「轟!合唱團」,在80年代到90年代曾紅極一時,推出不少膾炙人口的經典好歌,1985年創作的《無心的呢喃》(Careless Whisper)當年更擊敗流行樂天后瑪丹娜的《宛如處女》,成為告示牌當年度最佳單曲。

1986年「WHAM」解散後,喬治麥可單飛在樂壇仍相當活躍,每每推出單曲或專輯都輕鬆空降銷售冠軍,40年的音樂生涯中,推出了7首冠軍單曲與7張全英冠軍專輯,音樂事業非常出色,他的歌曲到現在仍被傳唱,例如《Last Chistmas》、《Wake Me Up Before You Go-Go》,在歌壇的地位非同小可。2011年威廉王子和凱特王妃的婚禮上,也公開播放喬治麥可獻給他們的浪漫歌曲《You&I》,可見英國全國上下對他的重視,他過世的消息一傳出,民眾都紛紛表示悲痛的心情,倫敦市長薩迪柯汗也立即在臉書上表達不捨和悼念。

倫敦市長薩迪柯汗在臉書上表達不捨及悼念。(翻攝自臉書)