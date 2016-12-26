曾為王室婚禮獻歌 一代才子喬治麥可辭世

喬治麥可昨驚傳在家中過世，享年53歲。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可聖誕節在家中安然過世，享年53歲，令外界相當震驚，痛失一代音樂才子，全球樂迷也陷入悲傷的情緒，喬治麥可1982年和高中好友安德魯瑞吉里合組「轟！合唱團」，在80年代到90年代曾紅極一時，推出不少膾炙人口的經典好歌，1985年創作的《無心的呢喃》（Careless Whisper）當年更擊敗流行樂天后瑪丹娜的《宛如處女》，成為告示牌當年度最佳單曲。

1986年「WHAM」解散後，喬治麥可單飛在樂壇仍相當活躍，每每推出單曲或專輯都輕鬆空降銷售冠軍，40年的音樂生涯中，推出了7首冠軍單曲與7張全英冠軍專輯，音樂事業非常出色，他的歌曲到現在仍被傳唱，例如《Last Chistmas》、《Wake Me Up Before You Go-Go》，在歌壇的地位非同小可。2011年威廉王子和凱特王妃的婚禮上，也公開播放喬治麥可獻給他們的浪漫歌曲《You&I》，可見英國全國上下對他的重視，他過世的消息一傳出，民眾都紛紛表示悲痛的心情，倫敦市長薩迪柯汗也立即在臉書上表達不捨和悼念。

倫敦市長薩迪柯汗在臉書上表達不捨及悼念。（翻攝自臉書）