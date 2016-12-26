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周董帶昆凌東京約會 迪士尼放閃過聖誕

2016/12/26 11:09

周董日前帶昆凌到東京迪士尼過聖誕。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕華語歌壇天王周董和嫩妻昆凌結婚2年，仍甜蜜如熱戀情侶，平常除了照顧寶貝愛女Hathaway，也不忘寵愛辛苦的老婆，在聖誕佳節帶著昆凌到日本東京玩耍。不過，想低調享受2人世界的他們，還是被眼尖民眾在迪士尼樂園捕捉到，因為他們的情侶運動鞋及米奇外套，實在太顯眼啦！

被眼尖民眾拍下2人穿著顯眼的金色運動鞋，即使低調也要放閃一下。（翻攝自微博）

昆凌昨在臉書分享一張遊樂園的照片，一旁不少人正在排隊進場，更加凸顯聖誕節的熱鬧氛圍，她也在臉書上祝福大家聖誕快樂，而照片PO出不久，立刻就有網友認出照片中場景就是東京的迪士尼樂園，也引來在當地遇到夫婦倆的網友曬圖，分享自己驚喜遇到小倆口的照片，稱讚昆凌本尊臉超小又美，而從2人都全身黑的打扮可看出他們想保持低調，卻破功在腳上超顯眼的金色運動鞋，還有人發現他們穿著米奇的情侶外套，即使低調仍要放閃，甜蜜感情讓粉絲超羨慕，也盛讚天王百忙之中還不忘陪老婆逛街，完全就是好男人一枚！

夫妻倆還穿著黑色的情侶米奇外套，一路上互動甜蜜熱絡，羨煞眾人。（翻攝自微博）

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