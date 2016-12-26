喬治麥可後期與毒品健康問題纏鬥 生前忙拍紀錄片成遺作

喬治麥可於聖誕節不幸猝逝，享年53歲。（美聯社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可（George Michael）今天驚傳於當地時間的聖誕節當天，不幸在家中病逝，享年53歲。根據《extra tv》報導，當天一早，就有一輛救護車急駛至一處距離倫敦50英哩外的一處建築物中，警方雖未公開患者名字及病況，不過也透露現場有一名53歲男子已經被確認身亡，隨後也被確認就是喬治麥可。這個消息除了震驚全球樂迷外，也令親友們感到十分悲痛難過，他們還得要在這種全家齊聚的愉快佳節裡面對摯愛親人的離去，因此也在對外的公開聲明裡表示，希望能在這個艱難的時刻能保有隱私的尊重，同時也不會對外發表任何評論。

喬治麥可的家人並未公開任何他的詳細死因，希望外界能夠在這種艱難時期尊重他們的隱私。（翻攝自Hollywood Life）

喬治麥可早期曾與安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）共組「轟！合唱團」（Wham!），2人當時受到熱烈歡迎，今年曾被《惡棍英雄：死侍》拿來放在電影中的單曲《無心的呢喃》，更曾在1985年擊敗瑪丹娜的《宛如處女》，成為告示牌當年度最佳單曲。團體解散單飛後，喬治麥可獨自活動仍屢創佳績，光他個人就已經締造7首全英冠軍單曲和7張全英冠軍專輯，十分出色。近年回歸平淡的他，最近忙著製作一支特別自傳紀錄片《自由》（Freedom），11月份時曾在臉書表示製作過程已經到了收尾階段，只剩要多補一些訪問畫面，更預告片中會有不少未曾公開的珍貴影像畫面，預計將在2017年3月份正式公開播映；只是，沒想到喬治麥可會在這時候突然猝逝，來不及看到這支紀錄片公開時的盛況，也只能成為他生前最後的遺作了。

喬治麥可11月時在臉書公開自己近來都忙於製作一支特別自傳紀錄片《自由》，可惜未能看到這支作品公開播映，他就提前離開人世。（翻攝自喬治麥可臉書）

在90年代紅極一時的喬治麥可，最後一張音樂作品已經是2014年發行的個人專輯《交響新經典》（Symphonica）了，公開出現的次數越來越少，而他生涯後期其實不斷在與毒品及健康問題纏鬥，2006年時，他就曾因持有C級毒品遭到逮捕；2007年時，也再因吸毒駕駛被逮，被禁止在之後的2年內都不得再駕駛任何車輛。學不乖的喬治麥可，2008年則再因持有大麻被逮，這次染毒經驗甚至直接接續到了2010年，他在吸食大麻後駕車肇事，衝撞一家照相館，被判需入監8週，併科罰金1250英鎊（約台幣6萬2500元）、同時也需被吊銷駕照5年，隨後，喬治麥可就庭被押往北倫敦的HM Prison Pentonville監獄服刑。

喬治麥可生涯後期與毒品幾乎脫離不了關係。（翻攝自英國鏡報）

近年來不斷沾毒的情況，似乎也影響到了喬治麥可的身體健康，他在2011年時，曾因罹患肺炎而差點一命嗚呼，當時狀況相當危及，除了差點丟失小命外，也因病而延遲一系列的演唱會。2013年時，喬治麥可所搭乘的車輛，在高速公路發生規模不小的車禍，導致他被撞到頭部流血，被固定在擔架上，以直升機載往專門治療腦部創傷的醫院治療，所幸狀況並不是太嚴重，沒有影響其生命危險。然而，雖然幸運從數次沾毒、肺炎、車禍中倖存了下來，喬治麥可依然不幸在聖誕節過世，難逃死神魔掌，甚至也無法親自見證其紀錄片公開播映的那一刻，傳奇一生於53歲就畫下休止符，仍令人感傷不已。

喬治麥可2013年曾在高速公路上遭遇規模不小的車禍，被直升機載往醫院治療。（翻攝自BelleNews）

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「轟！合唱團」《無心的呢喃》MV：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉