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休傑克曼聖誕驚魂記 下海游泳驚遇大白鯊

2016/12/26 08:04

休傑克曼在聖誕假期時回到澳洲，悠閒到海邊游泳。（翻攝自Just Jared）〔娛樂頻道／綜合報導〕每年底的聖誕節，是西方世界最重要的節日，大家都會回到家鄉和家人團圓，一起享受大餐、交換禮物，共度難得的假期，外界也相當好奇，好萊塢的大明星們如何度過他們的聖誕節？據外媒報導，性感女星卡麥蓉狄亞和其他忙著張羅禮物的人不一樣，一派悠閒的和姊妹淘去做SPA，相當逍遙，而席維斯史特龍和一般民眾一樣，駕車出去搶購聖誕禮品，不過卻有人差點誤闖鬼門關！

不料他下水差點遇到大白鯊，但民眾表示他聽到警報聲大作卻相當淡定，不慌不忙的往岸上游。（翻攝自9 NEWS）據外媒報導，「金鋼狼」休傑克曼聖誕假期回到家鄉澳洲，趁假期到海邊悠閒游泳，卻遇上了緊急鯊魚警報，鯊魚就出現在他游泳的範圍內，差一點就要上演真實版《大白鯊》，據悉，當時休傑克曼就是穿著一條泳褲，赤裸上身，跟一般泳客的裝般一樣，但他聽到警報後不慌不忙的慢慢往岸上游，反應超淡定，報導中形容：「他優雅地就像正在參加《007》的試鏡。」

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