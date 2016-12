英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲(影音)

英國流行歌手喬治麥可(George Michael)驚傳逝世,享年53歲。(法新社)

〔即時新聞/綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可(George Michael)驚傳逝世,有外媒報導指出,喬治麥可的公關在耶誕節晚間對外公開聲明,喬治麥可在家中安然去世,享年53歲。

綜合外媒報導,喬治麥可的公關在聲明中說,喬治在耶誕節當天在家中安然逝世,他的家人們希望能在這個艱難的時刻能保有隱私的尊重,並不會對外發表任何評論。喬治麥可過去曾在2011年因為肺炎的緣故而延遲一系列的演場會。

喬治麥可最早於1982年至1986年與安德魯瑞吉里(Andrew Ridgeley)兩人組成「轟!合唱團」(Wham!),產出的數張專輯成功打進英美兩地的市場,甚至在1985年以單曲〈無心的呢喃〉擊敗瑪丹娜的〈宛如處女〉成為告示牌當年度最佳單曲。

「轟!合唱團」於1986年6月宣布解散,喬治麥可單飛後仍在歌壇相當活躍,40年音樂生涯共賣出8千萬張唱片,他也是葛萊美獎、全美音樂獎、全英音樂獎和MTV音樂錄影帶大獎等多項大獎得主。代表作包括《Wake Me Up Before You Go-Go》、《Freedom》、《Last Christmas》等。

英國流行歌手喬治麥可(George Michael)驚傳逝世,享年53歲。(路透)

