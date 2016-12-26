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英國著名流行歌手喬治麥可逝世 享年53歲（影音）

2016/12/26 07:30

英國流行歌手喬治麥可（George Michael）驚傳逝世，享年53歲。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕英國流行歌手喬治麥可（George Michael）驚傳逝世，有外媒報導指出，喬治麥可的公關在耶誕節晚間對外公開聲明，喬治麥可在家中安然去世，享年53歲。

綜合外媒報導，喬治麥可的公關在聲明中說，喬治在耶誕節當天在家中安然逝世，他的家人們希望能在這個艱難的時刻能保有隱私的尊重，並不會對外發表任何評論。喬治麥可過去曾在2011年因為肺炎的緣故而延遲一系列的演場會。

喬治麥可最早於1982年至1986年與安德魯瑞吉里（Andrew Ridgeley）兩人組成「轟！合唱團」（Wham！），產出的數張專輯成功打進英美兩地的市場，甚至在1985年以單曲〈無心的呢喃〉擊敗瑪丹娜的〈宛如處女〉成為告示牌當年度最佳單曲。

「轟！合唱團」於1986年6月宣布解散，喬治麥可單飛後仍在歌壇相當活躍，40年音樂生涯共賣出8千萬張唱片，他也是葛萊美獎、全美音樂獎、全英音樂獎和MTV音樂錄影帶大獎等多項大獎得主。代表作包括《Wake Me Up Before You Go-Go》、《Freedom》、《Last Christmas》等。

英國流行歌手喬治麥可（George Michael）驚傳逝世，享年53歲。（路透）

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