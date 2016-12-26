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腦殘男示愛 要海倫清桃當性伴侶、看護

2016/12/26 07:23

女星海倫清桃長相甜美，有「越南林志玲」美稱。（翻攝自海倫清桃臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星海倫清桃長相甜美，不僅吸引不少粉絲，還有「越南林志玲」美稱，卻也因此被不少男粉絲騷擾；昨晚深夜她在臉書po文，透露有男網友私訊向她求愛，內容竟是要求她當看護和性伴侶，極其傲慢無禮的發言和態度，讓海倫清桃氣炸。

她在臉書氣憤表示被無禮男示愛，不是當看護就是性伴侶。（翻攝自海倫清桃臉書）

海倫清桃說：「前天我收到這樣的訊息:我月薪五萬，照不照顧我沒關係，能陪伴我的父親就好。今天我收到這樣的訊息: 我有自己的一個房間可以用來行房。」由於台越血統，故多次遭無禮男騷擾，讓她無奈的說，以上這些觀念透露出一些台灣人把台越混血簡單化分為兩類，「1.要不是死愛錢， 只會去酒店和小吃店討生活, 2.就是傻子。看起來我大概是被人當成是傻子吧。」

昨深夜她在臉書po文被騷擾，讓她氣憤又無奈。（翻攝自海倫清桃臉書）

據《蘋果日報》報導，海倫清桃接受記者訪問時，表示自己最無法接受「有獨立房間可行房」這句話，也忍不住怒轟：「講得好像越南人都在野外行房一樣！」

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