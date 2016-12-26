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管麟、黃宏軒見面會玩男男吻 放話想演BL劇

2016/12/26 08:02

《我愛偶像》為管麟和黃宏軒在耶誕節舉辦粉絲見面會，兩人現場共吃一根巧克力棒，不小心親到彼此嘴唇。（翻攝自YouTube）

〔記者吳志偉／台北報導〕管麟和黃宏軒因演出《飛魚高校生》爆紅，昨天MTV《我愛偶像》為2位「飛魚小鮮肉」在耶誕節舉辦粉絲見面會，為了這次的活動，他們苦練了一個多禮拜的舞蹈，只為了帶給粉絲們滿滿的驚喜，一開場就先獻上《I am a good boy》、《Sugar Rush》+《Bang Bang Bang》、《Fire》等組曲表演，現場尖叫聲破表。

《我愛偶像》為管麟和黃宏軒舉辦粉絲見面會，一開場兩人就先獻上苦練多日的舞蹈。（MTV提供）

2人穿上《我愛偶像》特別為他們訂作的高中生制服，演唱《飛魚高校生》主題曲《帥到分手》，帶領大家重溫劇中的熱血與感動。見面會上，不只跟上百位粉絲互動，也在MTV官網、三立新聞網及影音平台Vidol進行直播，其中一段與網友的互動，管麟和黃宏軒透過MTV的粉絲團回答粉絲的問題，被問到「之後最想要挑戰什麼類型的戲劇」時，管麟居然大方表示：「想要演出BL（boys love）劇！」並且直接點名：「最想合作的對象就是黃宏軒。」

《我愛偶像》為管麟和黃宏軒舉辦粉絲見面會，兩人穿上高中制服演唱《帥到分手》。（MTV提供）

沒想到管麟才剛說要演有「男男戀」劇情的BL劇，下一段節目中，就讓他完成這個心願！在為粉絲謀福利互動的過程中，有粉絲抽中與管麟共吃一根巧克力棒，並且規定要剩下3公分，此時管麟竟主動提議想和黃宏軒一起示範，突然被cue的黃宏軒沒想到遊戲進行時，因為「猴急」巧克力棒吃得太快，2人意外親到嘴巴，眾人親眼見到管麟與黃宏軒雙唇交疊的那一刻，紛紛發出羨慕的驚呼聲。

《我愛偶像》為管麟和黃宏軒在耶誕節舉辦粉絲見面會，兩人現場共吃一根巧克力棒，惹得粉絲尖叫連連。（MTV提供）《我愛偶像》為管麟和黃宏軒在耶誕節舉辦粉絲見面會，兩人現場共吃一根巧克力棒，上演讓人害羞的BL劇情。（翻攝自YouTube）

《飛魚高校生》播出後叫好叫座，MTV台也即將在2017的1月8日每周日晚上8點再次播出，讓喜愛的觀眾們再次回味。

《我愛偶像》為管麟和黃宏軒舉辦粉絲見面會，兩人與主持人吳建恆、Apple、夏和熙合照。（MTV提供）

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