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李光洙得獎哽咽謝《RM》夥伴 宋智孝台下也淚崩

2016/12/26 08:04

李光洙昨得獎，上台致詞時數度哽咽。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕韓綜《RUNNING MAN》經歷換血風波後，6名主持群劉在錫、宋智孝、金鐘國、李光洙、池錫辰、哈哈終於在昨晚（25日）公開合體，露出燦爛笑容登上SBS演藝大賞頒獎典禮。李光洙昨以《RM》班底身分，順利拿下「綜合節目部門最優秀獎」，揭曉瞬間他激動地抱住《RM》的好夥伴，宋智孝感動飆淚，場面十分動人。

李光洙昨得獎，《RM》班底劉在錫、哈哈、金鐘國、宋智孝、池錫辰露出欣慰表情，替他感到開心。（翻攝自網路）

李光洙上台致詞時，數度哽咽到說出不話，現場他也一一感謝《RM》的現任成員、歷任班底及工作人員，「能得到這個獎，真的感動到不知說什麼才好，感謝守護《RM》的所有工作人員。教我綜藝以及人生道理的錫辰哥、造就我今天成就的在錫哥、精神支柱鐘國哥、宛如家人般親近的哈哈哥，像親姊姊一樣的智孝姊、Gary哥、仲基、Lizzy，真的很愛你們。從我26歲到現在33歲，在《RM》這7年時間真的非常幸福」，成員們在台下也露出欣慰表情，替李光洙開心，宋智孝則是當場淚崩，見到鏡頭拍攝趕忙撇過頭，默默擦眼淚。

李光洙得獎，宋智孝在台下感動淚崩。（翻攝自網路）

而《RM》將於明年2月收攤，此次也是班底群最後一次參加SBS演藝大賞，李光洙能以《RM》主持群身分得獎，也讓節目忠實粉絲既感動又欣慰。

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