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（影音）36F港女星胸部夾殺男演員頭 網友羨慕到不行

2016/12/26 07:58

「Larine」鄧月平在新片《小男人週記3之吾家有喜》和男星「BabyJohn」蔡瀚億發生「意外」。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕經典港片續集《小男人週記3之吾家有喜》，請到F奶香港女星「Larine」鄧月平演出「梁寬」鄭丹瑞的女兒，Larine在片中和男星「BabyJohn」蔡瀚億有拳擊戲，劇情中Larine一個飛身攻擊，卻不小心用胸部夾住BabyJohn的頭，讓粉絲網友們直呼羨慕。

港星「Larine」鄧月平先前在選美節目上打泰拳大秀好身材。（翻攝自YouTube）

Larine是網紅出身，首次接拍電影，她說這場戲其實超尷尬，不過仍大讚BabyJohn專業，因為「導演一喊卡他馬上就把我推開，反應比我還快，所以和他拍這場戲時相當放心」，至於男方則表示沒有想太多，他比較在意Larine飛身時會不會受傷，做人十分正直。

F奶香港女星「Larine」鄧月平（右）演出「梁寬」鄭丹瑞（左）的女兒。（翻攝自IG）

《小男人週記》是1989年一部經典喜劇電影，由鄭丹瑞飾演的梁寬小男人形象深植香港人心。最新作中香港宅男女神周秀娜也有參與演出。

香港女星「Larine」鄧月平是網紅出身，經常在社群上傳美照。（翻攝自IG）

《小男人週記3之吾家有喜》電影預告：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

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