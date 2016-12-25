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劉在錫大喊「我是壞人」 秀超強臂力公主抱男星

2016/12/25 22:55

劉在錫抱起男星梁世亨受訪，累到直喘氣笑翻全場。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓SBS演藝大賞頒獎典禮今晚登場，主持人劉在錫今與金九拉、申東燁等人一同入圍大獎。稍早典禮上，他接受考驗將男星梁世亨公主抱，一邊接受訪問，期間不時露出痛苦表情，為了結束訪問更使出絕招大喊：「我是壞人」，逗趣反應笑翻全場。

劉在錫今在SBS演藝大賞中，一把抱起男星梁世亨，一邊受訪。（翻攝自網路）劉在石今出席SBS演藝大獎頒獎典禮。（翻攝自10asia）

劉在錫今一把抱起男星梁世亨，展現多年訓練的超強臂力，一開始看得出游刃有餘，但梁世亨似乎玩心大起，不斷想盡辦法延長訪問，時間一長讓劉在錫喘個不停直冒汗。

今劉在錫被問到，每年都入圍大獎的感想，他笑稱：「每年都入圍但都沒得獎，今年真的很想拿獎」，然而他不斷想找機會放下梁世亨，梁世亨卻不斷笑喊：「不能放喔」，讓他只能硬著頭皮硬撐，邊喊「我OK」一邊喘氣，台下的李光洙見狀也笑開懷。

最後劉在錫使出洪荒之力將梁世亨抱到舞台上，被問到「覺得自己是怎麼樣的人」，用盡力氣的他，忍不住大喊：「我是壞人！」一邊使力不讓梁世亨掉下來，逗笑在場眾人。

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