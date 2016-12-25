記者會丟麥拒受訪 吳克群道歉文有玄機

吳克群在發片記者會講到哽咽突然丟下麥克風走下台。（資料照，記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳克群上週舉辦發片記者會，沒想到在台上突然失控哽咽丟麥拒受訪，且疑似透露自己不想再發片，讓在場人全都傻眼，事隔幾天後，吳克群今天在臉書po千字文，開頭雖然先道歉，但仔細一看，隨後落落長的解釋和他當天在記者會上說的意思幾乎沒啥太大的差別。

吳克群在臉書上仍強調自己沒有要放棄音樂，也怪罪社會風氣，只看點擊率、點讚率、分享率，委屈說自己為了宣傳，做了很多跟音樂無關的事情，也表示「我們試著迎合這個世界，滿足所有要求，成為所謂的藝人、公眾人物，直到有一天，很多人卻忘了你的音樂，只記得你的故事。」語氣中似乎對於時下不少歌手，以故事來當作宣傳梗頗有微詞。

吳克群臉書全文：

首先想跟大家說聲不好意思⋯

一直覺得自己應該是個幫別人加油打氣的人！但這一陣子我最常聽到的就是加油和許多的關懷！讓我感到十分感動和羞羞臉～

但，真的謝謝你們！

我說過人生有許多事，面對它就是喜劇；逃避它就是悲劇⋯而我並沒有選擇逃避，只是這一次，我想更真實面對我內心的聲音⋯⋯我放下了，為了拿起更重要的東西！

我們活在一個資訊爆炸的時代，每天都有成千上萬種資訊滿足所有人的資訊焦慮症，無關對錯；不問出處！點擊率，點贊率，分享率才是王道！千萬不要只責怪媒體！其實好像我們每一個人都或多或少被這魔力驅使著！我們習慣了把生活中誇張的幽默的戲劇性的94霸氣94狂的部分與人分享！卻省略了生活中艱澀難嚼的部分！省略到連我們自己都相信這就是人生的全貌！人生是一條條誇張的app提醒！一閃而過的標題⋯⋯我們在唱片圈音樂圈娛樂圈但好像所有事只為娛樂服務！只為點擊率服務！只為一個贊服務！卻忘了自己原來的初衷！原來為了什麼而快樂！

這就是我這些年來的感觸，身為一個創作人，原本只是要宣傳自己的音樂！但為了宣傳作品，做了很多與音樂無關的事，我們試著去迎合這個世界，滿足所有要求！成為所謂的「藝人」「公眾人物」！直到有一天，很多人卻忘了你的音樂，只記得你的故事⋯⋯

圈子裡的朋友安慰我：「認真你就輸了」！但面對自己的最愛，最在乎的作品，又怎麼可能不認真？？我不知道是不是你也一樣，日復一日，做著同一個工作，為了這個工作或當初的夢想你要做很多與它無關的事，你要應酬！你要保持微笑！你要加班再加班！你要談也許別人不會了解也未必想真正了解的隱私和感情觀！大家需要的是故事，是劇情！有時甚至無關「事實」！你只是別人口中的一個話題，而這些談資卻是你真實的人生！它消磨著你的靈魂，直到有一天，你忘了當初是為了什麼而努力！忘了你原本只是很單純的要完成一個夢！？這一刻你開始感到孤獨⋯開始發現沒人能懂！開始連最真實的感受最真實的表達都被誤會是演戲！因為大家習慣了故事般的情節，習慣了當一個演員或觀眾！若你不是在演，那還真是壞了規矩！我們活在楚門的世界，而且每一個人都是楚門⋯

放下了，是為了拿起更重要的東西！我沒有要放棄音樂！我反而想更努力更純粹的專注在作品上！無論是戲劇，音樂，服裝都只用作品去說話！這也是我唯一會的事！真正快樂的事⋯⋯

人生路不長，我們都只是一粒微塵⋯所以我們都別再浪費時間在一些會耗損你鬥志和快樂的地方！人生應該用你在乎的事去堆砌！用作品去堆砌！而不是別人口中的劇情或吃瓜群眾的期待⋯⋯

我猜，這些話終究還是會被曲解！

但是，心是直的又何畏路曲折？

想完成心中最重要的事往往得面對孤獨⋯⋯

不過有個前輩告訴我：

你若盛開；蝴蝶自來

你若精彩；天自安排

同路人，共勉之⋯⋯

聖誕快樂！