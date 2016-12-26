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《七龍珠超》飲茶弱雞梗玩不膩 擔綱重角「重現經典」

2016/12/26 08:06

飲茶被打趴的樣子經典，甚至被作為公仔販售。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近動漫《七龍珠超》劇情走向似乎越來越以娛樂觀眾為主，在70集中，作者讓悟空等人組隊打棒球對抗賽時，不僅讓萬年「砲灰」飲茶被「前情敵」達爾重擊，還重現被打趴在地的經典畫面，被虐得相當悽慘。

飲茶使出知名招數「狼牙風風拳」投球。（翻攝自影片）

卡通中，起初唯一懂棒球規則的飲茶非常威風的支配球員位置；投球時，背後更出現他知名招數「狼牙風風拳」的影子，超級帥氣，一度讓人以為作者終於要幫飲茶平反，讓飲茶從「魯蛇」畢業。不過，由他擔任打者時，先是被達爾擊中腰側保送，之後的跑壘都是以「仆街」方式抵達，最後抵達本壘更是重現經典姿勢，連悟空等人看了都吐槽「這姿勢以前也見過....」。

自信模樣，疑度以為要讓飲茶擺脫「魯蛇」稱號。（翻攝自影片）擔任打擊者時，一樣意氣風發。（翻攝自影片）不過飲茶馬上出糗，被重擊腰側。（翻攝自影片）自此飲茶以往的窩囔形象漸漸跑出。（翻攝自影片）飲茶最後雖順利到達本壘，替隊裡得下一分，卻重現經典被打趴的姿勢。（翻攝自影片）

這一幕讓網友笑翻，表示：「原來讓飲茶搞笑的跑龍套、當弱雞才是最好的角色」，難得擔綱一集主角竟只是要「重現經典畫面」，紛紛想問「不知作者到底看他多不順眼」。

這次飲茶甚至置身在更大的坑洞中，姿勢也被悟空等人吐槽。（翻攝自影片）

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