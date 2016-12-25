女團成員遭全校霸凌 念中山女高戴口罩3年

阿紫（左）透露自己高中時遭到全校霸凌。（翻攝自喬紫喬臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女團「喬紫喬」成員阿紫今年從政大畢業，也圓夢和成員推出首張專輯《動不動說愛》，對於遭到網友的惡評，她認為自己並不害怕，因為高中時遭到全校霸凌長達3年的時間，她表示上學都會戴口罩，因為只要一拿下口罩，「就有學姊要衝過來打我」。

「喬紫喬」阿紫今年畢業於政大廣電系。（夏哥創意工作室提供）

據《聯合新聞》報導，阿紫高中就讀中山女中，在高一時曾穿著制服參加節目表演才藝，並獲得了第一名卻因為「中山傳統是穿白襪」一句遭到學校霸凌，剛解禁就穿著黑襪上節目的她被學姊發現後告知所有人。因此隔天就被學姊包圍，「叫我滾出來，說我長得很醜，憑什麼穿學校的制服，還拿白襪丟我，叫我不要敗壞傳統」，而教官趕到後也沒有安慰她或做後續處置，反而劈頭就問：「知道錯了嗎」更稱可以因為穿黑襪上節目一事記她大過。

阿紫（中）笑稱因為高中遭霸凌三年，已練成強壯的心臟，不怕看到網友的惡評。（翻攝自喬紫喬臉書）

教務主任甚至在朝會時對全校師生表示有高一生參加知名節目，「希望大家不要穿我們優良校譽的制服去毀壞校風」，獲得大家一致的掌聲叫好，此後同學對她的霸凌是有增無減，上廁所會被人拿水桶從頭淋下、照片被貼滿假鈔、甚至遭人罵去整型。雖然如此，阿紫卻從未想過要轉學，她笑說：「中山女中那麼難考，我才不想轉學！」